Девушка из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16"
Свою историю будущая мама расскажет вечером 23 октября на телеканале "Ю"
23 октября 2024, 12:14, ИА Амител
17-летняя Диана из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16", передача выйдет в эфир вечером 23 октября на телеканале "Ю". Об этом сообщается на странице телеканала во "ВКонтакте".
"Мама у меня очень строгая, а папу я вижу редко – он вахтовик. Моим родителям приходилось много работать, чтобы обеспечить нас, поэтому с шести лет я очень часто оставалась одна. После окончания девятого класса уехала учиться в Бийск. Там я встретила Альберта, ему 19 лет. С ним мы очень быстро съехались и теперь я беременна", – рассказала Диана.
Ранее жительница Рубцовска стала героиней проекта "Беременна в 16".
12:19:16 23-10-2024
Пиар позора? Пришла к успеху...
12:20:29 23-10-2024
О Боже... Позорище... Нашла, что выставлять на показ... Денег то много заплатят???
12:22:25 23-10-2024
Новость так себе... Амик, больше ничего интересного нет в крае, кроме этого?
12:23:04 23-10-2024
Куда мир катится?! В 14 она уже съехалась с парнем. А ведь было еще и до...как съехалась.
12:23:25 23-10-2024
Позорище
12:35:32 23-10-2024
Позора в рождение ребенка нет, но и возможность получить хорошее образование и сделать карьеру сведены до минимума.
14:00:48 23-10-2024
Гость (12:35:32 23-10-2024) Позора в рождение ребенка нет, но и возможность получить хор... Проблема не в том, что она родила, а во сколько. Трах...ся она научилась, а предохранятся уже мозгов не хватило?
15:09:49 23-10-2024
Гость (14:00:48 23-10-2024) Проблема не в том, что она родила, а во сколько. Трах...ся о... так первое естественное действие. А второму может научить только более опытный человек.
12:52:19 23-10-2024
А папе будущему на зону не надо?
13:01:43 23-10-2024
Гость (12:52:19 23-10-2024) А папе будущему на зону не надо? ... нельзя рушить семью.
16:02:45 23-10-2024
Молодец. Она сейчас с парнем родят второго и уже через 15 лет она будет и при взрослых детях и состоявшаяся в профессии. Это во сто крат лучше чем тянуть до тридцати пяти а потом родить больного ребенка и лечить всю оставшуюся жизнь
17:19:39 23-10-2024
холмс (16:02:45 23-10-2024) Молодец. Она сейчас с парнем родят второго и уже через 15 ле...
Это при какой такой профессии? Продавщица или мастер ноготочков? А точно, депутат от Кировской области как наша знаменитая соотечественница! Эта конечно не кончала вузов, но так и берут туда за иные навыки.
16:04:38 23-10-2024
Альберт скорее всего давно на родину самодепортировался за нарушение миграционного законодательства)
17:25:45 23-10-2024
Это ж надо. Беременна, но все еще девушка! Чудеса!
21:30:55 23-10-2024
Какая эта мишка? (17:25:45 23-10-2024) Это ж надо. Беременна, но все еще девушка! Чудеса!... А что непорочное зачатие депутаты уже запретили?
21:02:02 23-10-2024
Ну и здорово, я рад за неё и за Альберта.
03:40:05 26-10-2024
Что тут страшного, всем нужны дети. Просто помочь ей, чтобы справилась.
11:57:16 31-10-2024
Просто помочь ей, чтобы справилась. --- Ну так помогите, благодетель)))