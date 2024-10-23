Девушка из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16"

17-летняя Диана из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16", передача выйдет в эфир вечером 23 октября на телеканале "Ю". Об этом сообщается на странице телеканала во "ВКонтакте".

"Мама у меня очень строгая, а папу я вижу редко – он вахтовик. Моим родителям приходилось много работать, чтобы обеспечить нас, поэтому с шести лет я очень часто оставалась одна. После окончания девятого класса уехала учиться в Бийск. Там я встретила Альберта, ему 19 лет. С ним мы очень быстро съехались и теперь я беременна", – рассказала Диана.