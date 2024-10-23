НОВОСТИОбщество

Девушка из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16"

Свою историю будущая мама расскажет вечером 23 октября на телеканале "Ю"

23 октября 2024, 12:14, ИА Амител

17-летняя Диана из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16", передача выйдет в эфир вечером 23 октября на телеканале "Ю". Об этом сообщается на странице телеканала во "ВКонтакте".

"Мама у меня очень строгая, а папу я вижу редко – он вахтовик. Моим родителям приходилось много работать, чтобы обеспечить нас, поэтому с шести лет я очень часто оставалась одна. После окончания девятого класса уехала учиться в Бийск. Там я встретила Альберта, ему 19 лет. С ним мы очень быстро съехались и теперь я беременна", – рассказала Диана.

Ранее жительница Рубцовска стала героиней проекта "Беременна в 16".

Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube

Милонов призвал запретить реалити-шоу "Беременна в 16"

По мнению депутата, актеров из этой передачи следует посадить, ведущих – наказать, а организаторов – оштрафовать
НОВОСТИОбщество

Алтайский край телевидение

Комментарии 18

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Тор

12:19:16 23-10-2024

Пиар позора? Пришла к успеху...

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Гость

12:20:29 23-10-2024

О Боже... Позорище... Нашла, что выставлять на показ... Денег то много заплатят???

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Анна

12:22:25 23-10-2024

Новость так себе... Амик, больше ничего интересного нет в крае, кроме этого?

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Гость

12:23:04 23-10-2024

Куда мир катится?! В 14 она уже съехалась с парнем. А ведь было еще и до...как съехалась.

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Бдыщ...

12:23:25 23-10-2024

Позорище

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Гость

12:35:32 23-10-2024

Позора в рождение ребенка нет, но и возможность получить хорошее образование и сделать карьеру сведены до минимума.

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Гость

14:00:48 23-10-2024

Гость (12:35:32 23-10-2024) Позора в рождение ребенка нет, но и возможность получить хор... Проблема не в том, что она родила, а во сколько. Трах...ся она научилась, а предохранятся уже мозгов не хватило?

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Гость

15:09:49 23-10-2024

Гость (14:00:48 23-10-2024) Проблема не в том, что она родила, а во сколько. Трах...ся о... так первое естественное действие. А второму может научить только более опытный человек.

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Гость

12:52:19 23-10-2024

А папе будущему на зону не надо?

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Мусик

13:01:43 23-10-2024

Гость (12:52:19 23-10-2024) А папе будущему на зону не надо? ... нельзя рушить семью.

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холмс

16:02:45 23-10-2024

Молодец. Она сейчас с парнем родят второго и уже через 15 лет она будет и при взрослых детях и состоявшаяся в профессии. Это во сто крат лучше чем тянуть до тридцати пяти а потом родить больного ребенка и лечить всю оставшуюся жизнь

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Гость

17:19:39 23-10-2024

холмс (16:02:45 23-10-2024) Молодец. Она сейчас с парнем родят второго и уже через 15 ле...
Это при какой такой профессии? Продавщица или мастер ноготочков? А точно, депутат от Кировской области как наша знаменитая соотечественница! Эта конечно не кончала вузов, но так и берут туда за иные навыки.

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Гость

16:04:38 23-10-2024

Альберт скорее всего давно на родину самодепортировался за нарушение миграционного законодательства)

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Какая эта мишка?

17:25:45 23-10-2024

Это ж надо. Беременна, но все еще девушка! Чудеса!

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Лукич

21:30:55 23-10-2024

Какая эта мишка? (17:25:45 23-10-2024) Это ж надо. Беременна, но все еще девушка! Чудеса!... А что непорочное зачатие депутаты уже запретили?

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Как то так то

21:02:02 23-10-2024

Ну и здорово, я рад за неё и за Альберта.

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Светлана

03:40:05 26-10-2024

Что тут страшного, всем нужны дети. Просто помочь ей, чтобы справилась.

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Гость

11:57:16 31-10-2024

Просто помочь ей, чтобы справилась. --- Ну так помогите, благодетель)))

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