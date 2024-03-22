Милонов призвал запретить реалити-шоу "Беременна в 16"
По мнению депутата, актеров из этой передачи следует посадить, ведущих – наказать, а организаторов – оштрафовать
22 марта 2024, 10:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу "Беременна в 16". По мнению парламентария, раннее оплодотворение – это ЧП.
"К сожалению, у нас есть разного рода шоу, которые чуть ли не пропагандируют это. "Беременна в 16" — есть такое шоу... Естественно, что отсутствие правильного семейного воспитания влечет эту проблему. Когда дети вместо того, чтобы заниматься уроками и школой, занимаются не тем, чем надо. [Шоу надо] запретить, актеров – посадить, ведущих – наказать, организаторов – оштрафовать", – сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
В конце прошлого года Виталий Милонов также предложил признать экстремистским движение чайлдфри, пропагандирующее отказ от детей. По его мнению, это "противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов".
10:49:11 22-03-2024
Эпичный типок
10:54:55 22-03-2024
говорит все правильно.
12:27:28 22-03-2024
Гость (10:54:55 22-03-2024) говорит все правильно. ... Просто для вас в этот раз его слова оказались понятными.
13:18:54 22-03-2024
Гость (12:27:28 22-03-2024) Просто для вас в этот раз его слова оказались понятными.... я про эти слова
10:57:12 22-03-2024
Дак он воюет где-то (снаряды подает), все писали:)
11:13:01 22-03-2024
Ну определенный смысл есть. Может без посадить, но как то реформировать. Чтобы смысл был, что это хреново, а не прикольно
11:33:55 22-03-2024
А чего это он вдруг попер поперек политики партии рожать в бетон со школьной скамьи? Никак, съел что-то не то.
11:36:38 22-03-2024
Неприятный персонаж с волосалой лоханкой под носом
11:55:08 22-03-2024
Наоборот это шоу показывает, что ничего нет хорошего рожать так рано
11:58:53 22-03-2024
Гость (11:55:08 22-03-2024) Наоборот это шоу показывает, что ничего нет хорошего рожать ... Это было раньше. А сейчас, судя по тому, что доносится от посмотревших, взят курс на розовые пяточки и отсутствие проблем у родивших в столь нежном возрасте.
12:34:16 22-03-2024
Гость (11:58:53 22-03-2024) Это было раньше. А сейчас, судя по тому, что доносится от по... Возможно, я просто видела пару выпусков. так там как под копирку - нищета и пьющие молодые отцы
12:18:13 22-03-2024
По мнению депутата, актеров из этой передачи следует посадить, ведущих – наказать, а организаторов – оштрафовать ---- ну вот это шедевр, актеры оказались более виновны, чем организаторы.
12:35:20 22-03-2024
Весна, обострение.
13:05:30 22-03-2024
Гость (12:35:20 22-03-2024) Весна, обострение.... Классика жанра - люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы.
13:04:52 22-03-2024
У милонова, как у жириновского в свое время - слова то все вроде правильные, но вот клоунская подача и сам персонаж дискредитируют хорошие слова и идеи...