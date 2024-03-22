По мнению депутата, актеров из этой передачи следует посадить, ведущих – наказать, а организаторов – оштрафовать

22 марта 2024, 10:45, ИА Амител

Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу "Беременна в 16". По мнению парламентария, раннее оплодотворение – это ЧП.

"К сожалению, у нас есть разного рода шоу, которые чуть ли не пропагандируют это. "Беременна в 16" — есть такое шоу... Естественно, что отсутствие правильного семейного воспитания влечет эту проблему. Когда дети вместо того, чтобы заниматься уроками и школой, занимаются не тем, чем надо. [Шоу надо] запретить, актеров – посадить, ведущих – наказать, организаторов – оштрафовать", – сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

В конце прошлого года Виталий Милонов также предложил признать экстремистским движение чайлдфри, пропагандирующее отказ от детей. По его мнению, это "противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов".