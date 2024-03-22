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Милонов призвал запретить реалити-шоу "Беременна в 16"

По мнению депутата, актеров из этой передачи следует посадить, ведущих – наказать, а организаторов – оштрафовать

22 марта 2024, 10:45, ИА Амител

Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube
Депутат Виталий Милонов / Кадр: YouTube

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу "Беременна в 16". По мнению парламентария, раннее оплодотворение – это ЧП.

"К сожалению, у нас есть разного рода шоу, которые чуть ли не пропагандируют это. "Беременна в 16" — есть такое шоу... Естественно, что отсутствие правильного семейного воспитания влечет эту проблему. Когда дети вместо того, чтобы заниматься уроками и школой, занимаются не тем, чем надо. [Шоу надо] запретить, актеров – посадить, ведущих – наказать, организаторов – оштрафовать", – сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

В конце прошлого года Виталий Милонов также предложил признать экстремистским движение чайлдфри, пропагандирующее отказ от детей. По его мнению, это "противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов".

депутаты телевидение

Комментарии 15

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Гость

10:49:11 22-03-2024

Эпичный типок

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Гость

10:54:55 22-03-2024

говорит все правильно.

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Гость

12:27:28 22-03-2024

Гость (10:54:55 22-03-2024) говорит все правильно. ... Просто для вас в этот раз его слова оказались понятными.

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Гость

13:18:54 22-03-2024

Гость (12:27:28 22-03-2024) Просто для вас в этот раз его слова оказались понятными.... я про эти слова

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гость

10:57:12 22-03-2024

Дак он воюет где-то (снаряды подает), все писали:)

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Гость

11:13:01 22-03-2024

Ну определенный смысл есть. Может без посадить, но как то реформировать. Чтобы смысл был, что это хреново, а не прикольно

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Гость

11:33:55 22-03-2024

А чего это он вдруг попер поперек политики партии рожать в бетон со школьной скамьи? Никак, съел что-то не то.

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Гость

11:36:38 22-03-2024

Неприятный персонаж с волосалой лоханкой под носом

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Гость

11:55:08 22-03-2024

Наоборот это шоу показывает, что ничего нет хорошего рожать так рано

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Гость

11:58:53 22-03-2024

Гость (11:55:08 22-03-2024) Наоборот это шоу показывает, что ничего нет хорошего рожать ... Это было раньше. А сейчас, судя по тому, что доносится от посмотревших, взят курс на розовые пяточки и отсутствие проблем у родивших в столь нежном возрасте.

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Гость

12:34:16 22-03-2024

Гость (11:58:53 22-03-2024) Это было раньше. А сейчас, судя по тому, что доносится от по... Возможно, я просто видела пару выпусков. так там как под копирку - нищета и пьющие молодые отцы

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Гость

12:18:13 22-03-2024

По мнению депутата, актеров из этой передачи следует посадить, ведущих – наказать, а организаторов – оштрафовать ---- ну вот это шедевр, актеры оказались более виновны, чем организаторы.

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Гость

12:35:20 22-03-2024

Весна, обострение.

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Гость

13:05:30 22-03-2024

Гость (12:35:20 22-03-2024) Весна, обострение.... Классика жанра - люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы.

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Гость

13:04:52 22-03-2024

У милонова, как у жириновского в свое время - слова то все вроде правильные, но вот клоунская подача и сам персонаж дискредитируют хорошие слова и идеи...

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