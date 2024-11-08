Девушка из Барнаула снялась в сериале "Последний богатырь. Наследие"

Это третий крупный проект, в котором Виола принимает участие

08 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Виола Горте (Ключева) на съемках сериала / Фото: предоставлено amic.ru

Педагог по танцам и хореограф из Барнаула Виола Горте (Ключева) снялась во второй серии фэнтезийного сериала "Последний богатырь. Наследие".

Это третий крупный проект, в котором девушка принимает участие. Виола горда тем, что теперь у нее есть своя карточка на "Кинопоиске" и имя в титрах.