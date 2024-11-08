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Девушка из Барнаула снялась в сериале "Последний богатырь. Наследие"

Это третий крупный проект, в котором Виола принимает участие

08 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Виола Горте (Ключева) на съемках сериала / Фото: предоставлено amic.ru

Педагог по танцам и хореограф из Барнаула Виола Горте (Ключева) снялась во второй серии фэнтезийного сериала "Последний богатырь. Наследие".

Это третий крупный проект, в котором девушка принимает участие. Виола горда тем, что теперь у нее есть своя карточка на "Кинопоиске" и имя в титрах.

"Виола призналась, что для нее, девушки из глубинки, была большая честь сниматься у оператора сериала – Сергея Астахова, который ранее снимал такие фильмы, как "Брат", "Брат 2", работать со знаменитыми, талантливыми актерами", – рассказала мать девушки.

Съемки фильма / Фото: Анна Мотаева

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Барнаул культура

Комментарии 5

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Гость

09:43:31 08-11-2024

Красота-то какая....!

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Гость

11:54:17 08-11-2024

Гость (09:43:31 08-11-2024) Красота-то какая....!... Да, весьма оригинальная внешность. Но с другой стороны Чурикова тоже поначалу баб Яг играла.

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Гость

09:49:28 08-11-2024

"Милый Вася, я снялася, в этом платье голубом.
Не в котором отдалася, а совсем совсем в другом ."

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Гость

12:55:04 08-11-2024

ну с лица воду не пить

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А что с внешностью не так, ??

13:47:53 08-11-2024

Оч милая девушка

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