В Алтайском крае стартовали съемки военного фильма "Степан"
Короткометражка основана на реальных событиях и воспоминаниях жителей Алтайского края
25 сентября 2024, 07:15, ИА Амител
В Шипуновском районе начали снимать военный фильм "Степан", актерами которого стали обычные жители Алтайского края. В кастинге участвовали более 500 человек, из которых 50 отобрали для короткометражки. Сейчас в окрестностях села Красный Яр делают кадры боевых действий. А основные сюжетные линии отснимут в Курьинском районе, сообщила amic.ru автор проекта "Народное кино Алтайского края" и режиссер Елена Хорошавцева.
В селе Колывань одной из локаций будущей картины станет дом актера театра и кино СССР Андрея Дударенко, известного по ролям в таких фильмах, как "Холодное лето 1953 года", "Мой друг Иван Лапшин", "Ломоносов". В доме сохранились оригинальный интерьер, мебель и утварь советского времени. Команде проекта удалось воссоздать атмосферу конца 40-х годов.
Картина "Степан" посвящена победе в Великой Отечественной войне и основана на реальных историях жителей региона. Увидеть ее можно будет в следующем году. Премьера состоится в Барнауле и районах Алтайского края.
09:00:53 25-09-2024
Было-бы сильно удивительно, если бы у нас про будущее фильм сняли.
Торговля самыми, дешёвыми эмоциями
10:00:49 25-09-2024
Такие любительские фильмы всегда вызывают чувство жалости и досады. Актёры- любители как правило играют плохо, неправильно подобранные костюмы и реквизит, иногда даже медали вешают не на ту сторону гимнастерки. Все это сводит "на нет" благие порывы инициаторов подобных акций. Жаль, если и в этом случае получится очередная "развесистая клюква".
10:11:48 25-09-2024
Хватит уже наживаться на Победах наших Дедов
13:02:06 25-09-2024
Да, во многих наших сёлах, чуть дальше от краевого центра можно найти обстановку 40-х годов, сплошная экономия на реквизите.
23:14:50 25-09-2024
А я там снималась
06:39:10 26-09-2024
Таисия (23:14:50 25-09-2024) А я там снималась... Мы видели. Вам очень удалась роль изнасилованной взводом гестаповцев и повешенной селянки.