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В Алтайском крае стартовали съемки военного фильма "Степан"

Короткометражка основана на реальных событиях и воспоминаниях жителей Алтайского края

25 сентября 2024, 07:15, ИА Амител

Съемки фильма / Фото: Анна Мотаева
Съемки фильма / Фото: Анна Мотаева

В Шипуновском районе начали снимать военный фильм "Степан", актерами которого стали обычные жители Алтайского края. В кастинге участвовали более 500 человек, из которых 50 отобрали для короткометражки. Сейчас в окрестностях села Красный Яр делают кадры боевых действий. А основные сюжетные линии отснимут в Курьинском районе, сообщила amic.ru автор проекта "Народное кино Алтайского края" и режиссер Елена Хорошавцева.

В селе Колывань одной из локаций будущей картины станет дом актера театра и кино СССР Андрея Дударенко, известного по ролям в таких фильмах, как "Холодное лето 1953 года", "Мой друг Иван Лапшин", "Ломоносов". В доме сохранились оригинальный интерьер, мебель и утварь советского времени. Команде проекта удалось воссоздать атмосферу конца 40-х годов.

Картина "Степан" посвящена победе в Великой Отечественной войне и основана на реальных историях жителей региона. Увидеть ее можно будет в следующем году. Премьера состоится в Барнауле и районах Алтайского края.

Алтайский край фильмы

Комментарии 6

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Гость

09:00:53 25-09-2024

Было-бы сильно удивительно, если бы у нас про будущее фильм сняли.
Торговля самыми, дешёвыми эмоциями

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Гость

10:00:49 25-09-2024

Такие любительские фильмы всегда вызывают чувство жалости и досады. Актёры- любители как правило играют плохо, неправильно подобранные костюмы и реквизит, иногда даже медали вешают не на ту сторону гимнастерки. Все это сводит "на нет" благие порывы инициаторов подобных акций. Жаль, если и в этом случае получится очередная "развесистая клюква".

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Гость

10:11:48 25-09-2024

Хватит уже наживаться на Победах наших Дедов

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Гость

13:02:06 25-09-2024

Да, во многих наших сёлах, чуть дальше от краевого центра можно найти обстановку 40-х годов, сплошная экономия на реквизите.

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Таисия

23:14:50 25-09-2024

А я там снималась

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Гость

06:39:10 26-09-2024

Таисия (23:14:50 25-09-2024) А я там снималась... Мы видели. Вам очень удалась роль изнасилованной взводом гестаповцев и повешенной селянки.

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