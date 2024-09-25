В Алтайском крае стартовали съемки военного фильма "Степан"

Короткометражка основана на реальных событиях и воспоминаниях жителей Алтайского края

25 сентября 2024, 07:15, ИА Амител

Съемки фильма / Фото: Анна Мотаева

В Шипуновском районе начали снимать военный фильм "Степан", актерами которого стали обычные жители Алтайского края. В кастинге участвовали более 500 человек, из которых 50 отобрали для короткометражки. Сейчас в окрестностях села Красный Яр делают кадры боевых действий. А основные сюжетные линии отснимут в Курьинском районе, сообщила amic.ru автор проекта "Народное кино Алтайского края" и режиссер Елена Хорошавцева.

В селе Колывань одной из локаций будущей картины станет дом актера театра и кино СССР Андрея Дударенко, известного по ролям в таких фильмах, как "Холодное лето 1953 года", "Мой друг Иван Лапшин", "Ломоносов". В доме сохранились оригинальный интерьер, мебель и утварь советского времени. Команде проекта удалось воссоздать атмосферу конца 40-х годов.

Картина "Степан" посвящена победе в Великой Отечественной войне и основана на реальных историях жителей региона. Увидеть ее можно будет в следующем году. Премьера состоится в Барнауле и районах Алтайского края.