Девушка из Барнаула стала участницей реалити "Большие девочки"

Дарья хочет похудеть, чтобы завести семью и детей и обрести счастье

17 января 2025, 11:40, ИА Амител

Дарья Гришина / Фото: vk.com/kolandbok

30-летняя Дарья Гришина стала участницей реалити "Большие девочки" на телеканале "Пятница!". В видеокарточке отмечается, что девушка весит 133 килограмма и она из Серпухова. На ее странице во "ВКонтакте" указано, что Дарья в 2016 году окончила АлтГАКИ (Алтайская государственная академия культуры и искусств, бывший АГИК), сейчас она живет в Серпухове.

"Лишний вес появился с детства. Когда я пошла в КВН, скорее всего, это был способ научиться защищаться от того, что тебе могут едкое сказать. В течение пяти лет я нахожусь одна, у меня нет отношений, потому что мне говорят: "Ты, конечно, классная, у тебя классное чувство юмора, у тебя красивое личико, но ты толстая", – рассказала Дарья.

Она подчеркнула, что ее цель на проекте – похудеть, чтобы завести семью и детей и обрести счастье.