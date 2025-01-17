Девушка из Барнаула стала участницей реалити "Большие девочки"
Дарья хочет похудеть, чтобы завести семью и детей и обрести счастье
17 января 2025, 11:40, ИА Амител
30-летняя Дарья Гришина стала участницей реалити "Большие девочки" на телеканале "Пятница!". В видеокарточке отмечается, что девушка весит 133 килограмма и она из Серпухова. На ее странице во "ВКонтакте" указано, что Дарья в 2016 году окончила АлтГАКИ (Алтайская государственная академия культуры и искусств, бывший АГИК), сейчас она живет в Серпухове.
"Лишний вес появился с детства. Когда я пошла в КВН, скорее всего, это был способ научиться защищаться от того, что тебе могут едкое сказать. В течение пяти лет я нахожусь одна, у меня нет отношений, потому что мне говорят: "Ты, конечно, классная, у тебя классное чувство юмора, у тебя красивое личико, но ты толстая", – рассказала Дарья.
Она подчеркнула, что ее цель на проекте – похудеть, чтобы завести семью и детей и обрести счастье.
11:53:03 17-01-2025
девочки... ага.. свинки
12:51:24 17-01-2025
30 лет, 133 кг, когда то училась в Барнауле. Живёт в Серпухове. Хочет похудеть. Чтобы закрыть эту тему на будущее- жрать надо меньше. И весь проект.
13:07:42 17-01-2025
Расскажу секрет - жрать меньше на четверть ведра - и все.
13:09:19 17-01-2025
пока толстый сохнет - худой сдохнет
14:07:28 17-01-2025
думаю, что если в ней, без двадцати кило полтора центнера живого веса, то дело не в диете.
медицинские причины такой диспропорции.
если даже она что-то скинет, желудок там подрежет, то кожа останется - это допы уже.
вообщем не факт что у нее что-то получится, кроме засветиться.
14:25:29 17-01-2025
Резко похудеет - будет большая проблема с репродуктивной системой. Поздно пить боржоми.
15:13:39 17-01-2025
Вероятно, одна из полезных передач.
Только надо чтобы прививали культуру питания и спорта.
Чтобы подростки видели глазами, к чему приводит "ночной дожор", фастфуд и недостаток двигательной активности.
Понятно что бывают люди с гормональными и прочими нарушениями здоровья. Но их единицы. Остальные толстухи и толстяки - лентяи и обжоры.
18:22:48 17-01-2025
Бывают у людей нарушения психики. Склонность к зависимостям. Обжорство это по сути то же самое, что алкоголизм, наркомания, кто-то курит всю жизнь и бросить не может, а есть ещё "хронические жертвы абьюзеров" - страданиновые наркоманы. или тапа у меня жизнь не складывается, потому что мама с папой виноваты. Я смотрела. Для профилактики (здесьдолженбытьулыбосмайл)... сразу жизнь ещё прекраснее ощущается!!!
02:20:34 18-01-2025
Надо меньше жрать
10:35:47 18-01-2025
Комментаторы такие умные и гуманные! За собой следите, больше всего за языком, в свою тарелку смотрите, модели человека
17:08:42 18-01-2025
От перемены места жительства масса не меняется.
18:49:40 18-01-2025
Ирэн (10:35:47 18-01-2025) Комментаторы такие умные и гуманные! За собой следите, больш...
А ты модель слона или бегемота? От жирных реально воняет. Ворванью какой-то