Девушка из Якутии заявила, что ее избили в Новосибирске из-за азиатской внешности
В МВД ее слова подтвердили и начали проверку
24 сентября 2023, 20:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Девушка из Якутии в социальных сетях заявила о том, что в Новосибирске три человека напали на нее из-за азиатской внешности. Об этом сообщает НГС.
По словам пострадавшей, парень, девушка и мужчина сначала пнули ее, а затем стали оскорблять. Агрессоры были одеты в камуфляж.
Знакомый стал заступаться за жертву, после чего, по ее словам, его стали душить.
Информацию о подаче заявления подтвердили в МВД. Ведомство проводит проверку.
23:52:58 24-09-2023
Что-то похоже на раздувание межнациональной розни. Да ещё и "в камуфляже". В Сибири, где каждый третий житель имеет азиатскую внешность, это заявление похоже на далеко идущий фейк...
09:14:42 25-09-2023
Гость (23:52:58 24-09-2023) Что-то похоже на раздувание межнациональной розни. Да ещё и ... Ну да, лучше молчать. Интересно, про то, что у нас корейца как-то убили, тоже надо было под ковер замести? Ну что бы не раздувать. А, еще надо сажать. Того, кто об этом говорит. Не преступника же сажать, в самом деле.
20:41:20 25-09-2023
Гость (09:14:42 25-09-2023) Ну да, лучше молчать. Интересно, про то, что у нас корейца к... У нас и русских убивают пачками. Только это к делу не пришьёшь, да?
14:03:27 25-09-2023
"Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца." - пел артист. "Это всего лишь песенка, что в ней плохого" - говорили они.
20:42:39 25-09-2023
Гость (14:03:27 25-09-2023) "Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца." -... А то, что русских тоже убивают - это что? Может быть всё-таки мозг включить и подумать, что да, убийства происходят. Но почему-то ВЫ хотите замечать только те случаи, когда убивают НЕ русских.