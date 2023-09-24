Девушка из Якутии заявила, что ее избили в Новосибирске из-за азиатской внешности

В МВД ее слова подтвердили и начали проверку

24 сентября 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Девушка из Якутии в социальных сетях заявила о том, что в Новосибирске три человека напали на нее из-за азиатской внешности. Об этом сообщает НГС.

По словам пострадавшей, парень, девушка и мужчина сначала пнули ее, а затем стали оскорблять. Агрессоры были одеты в камуфляж.

Знакомый стал заступаться за жертву, после чего, по ее словам, его стали душить.

Информацию о подаче заявления подтвердили в МВД. Ведомство проводит проверку.