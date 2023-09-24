Трое парней в Алтайском крае избили участкового гаечным ключом

Полицейский нашел у них в машине наркотики

24 сентября 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Трое жителей Алтайского края отправились в колонию за нападение на полицейского. Об этом сообщает Mash Siberia.

Участковый по наводке поехал в лес, где мужчины собирали себе коноплю. Увидев сотрудника, они попытались скрыться, но полицейский забрал ключи.

Тогда трое сельчан напали на него и сильно избили, в том числе гаечным ключом. Придя в себя, участковый вызвал подмогу и отправился в погоню. Машину беглецов нашли, их тоже.

Одного отправили в колонию на пять лет и три месяца, двоих – на четыре года и три месяца.