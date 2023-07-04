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Девушка на самокате врезалась в машину и скрылась в Барнауле

Сотрудники ДПС уже знают о случившемся

04 июля 2023, 10:37, ИА Амител

Барнаулец в социальных сетях рассказал о неприятности, случившейся с его машиной. Пост опубликовали в сообществе "Вкурсе22".

Горожанин рассказал, что девушка на электросамокате не справилась с управлением и врезалась в его машину. После аварии она скрылась с места происшествия.

При этом автовладелец поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно прибыли на место аварии и помогли получить запись с камер видеонаблюдения.

Автор сообщения просит тех, кто может знать что-то о девушке, обратиться к нему. 

Барнаул ДТП

Комментарии 10

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Гость

10:49:20 04-07-2023

Я тоже если что, всегда скрываюсь в Барнауле.

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Гость

12:16:40 04-07-2023

Раньше они на метлах летали

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Гость

12:53:17 04-07-2023

Гость (12:16:40 04-07-2023) Раньше они на метлах летали... Метелки на метлах..

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Гость

14:31:52 04-07-2023

Почему народ обленился и не разбирает эти самокаты на металлолом?

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Гость

15:11:00 04-07-2023

Гость (14:31:52 04-07-2023) Почему народ обленился и не разбирает эти самокаты на металл... Самокаты на связи, весят немало. Легко спалиться.

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Гость

14:56:47 04-07-2023

А раньше был рассказ как жирная в поворот не вписалась и врезалась в авто. Её поймали ?

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Гость

17:37:47 04-07-2023

Гость (14:56:47 04-07-2023) А раньше был рассказ как жирная в поворот не вписалась и вре... Это ты была? Волнуешься?

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ыть

17:51:32 04-07-2023

Я слышал в Питере самокаты как-то в каналы скидывали. Я ни на что не намекаю, но хочу напомнить, что у нас есть Пивоварка, Барнаулка и Обь. Ни в коем случае не кидайте самокаты в речки! Ай-я-яй, это нехорошо! И помните о камерах видеонаблюдения)))

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Гость

18:03:10 04-07-2023

ыть (17:51:32 04-07-2023) Я слышал в Питере самокаты как-то в каналы скидывали. Я ни н... Сударь, вы балбес? Зачем вы провоцируете идиотов бестолковых на засирание речек аккумуляторами???

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Гость

19:45:26 04-07-2023

Гость (18:03:10 04-07-2023) Сударь, вы балбес? Зачем вы провоцируете идиотов бестолковых... Он не дописал - кидать стоит самокатчиков. Самокат не виноват, что он транспорт тупеньких

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