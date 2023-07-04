Девушка на самокате врезалась в машину и скрылась в Барнауле

Сотрудники ДПС уже знают о случившемся

04 июля 2023, 10:37, ИА Амител

Барнаулец в социальных сетях рассказал о неприятности, случившейся с его машиной. Пост опубликовали в сообществе "Вкурсе22".

Горожанин рассказал, что девушка на электросамокате не справилась с управлением и врезалась в его машину. После аварии она скрылась с места происшествия.

При этом автовладелец поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно прибыли на место аварии и помогли получить запись с камер видеонаблюдения.

Автор сообщения просит тех, кто может знать что-то о девушке, обратиться к нему.