Девушка на самокате врезалась в машину и скрылась в Барнауле
Сотрудники ДПС уже знают о случившемся
04 июля 2023, 10:37, ИА Амител
Барнаулец в социальных сетях рассказал о неприятности, случившейся с его машиной. Пост опубликовали в сообществе "Вкурсе22".
Горожанин рассказал, что девушка на электросамокате не справилась с управлением и врезалась в его машину. После аварии она скрылась с места происшествия.
При этом автовладелец поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые оперативно прибыли на место аварии и помогли получить запись с камер видеонаблюдения.
Автор сообщения просит тех, кто может знать что-то о девушке, обратиться к нему.
10:49:20 04-07-2023
Я тоже если что, всегда скрываюсь в Барнауле.
12:16:40 04-07-2023
Раньше они на метлах летали
12:53:17 04-07-2023
Гость (12:16:40 04-07-2023) Раньше они на метлах летали... Метелки на метлах..
14:31:52 04-07-2023
Почему народ обленился и не разбирает эти самокаты на металлолом?
15:11:00 04-07-2023
Гость (14:31:52 04-07-2023) Почему народ обленился и не разбирает эти самокаты на металл... Самокаты на связи, весят немало. Легко спалиться.
14:56:47 04-07-2023
А раньше был рассказ как жирная в поворот не вписалась и врезалась в авто. Её поймали ?
17:37:47 04-07-2023
Гость (14:56:47 04-07-2023) А раньше был рассказ как жирная в поворот не вписалась и вре... Это ты была? Волнуешься?
17:51:32 04-07-2023
Я слышал в Питере самокаты как-то в каналы скидывали. Я ни на что не намекаю, но хочу напомнить, что у нас есть Пивоварка, Барнаулка и Обь. Ни в коем случае не кидайте самокаты в речки! Ай-я-яй, это нехорошо! И помните о камерах видеонаблюдения)))
18:03:10 04-07-2023
ыть (17:51:32 04-07-2023) Я слышал в Питере самокаты как-то в каналы скидывали. Я ни н... Сударь, вы балбес? Зачем вы провоцируете идиотов бестолковых на засирание речек аккумуляторами???
19:45:26 04-07-2023
Гость (18:03:10 04-07-2023) Сударь, вы балбес? Зачем вы провоцируете идиотов бестолковых... Он не дописал - кидать стоит самокатчиков. Самокат не виноват, что он транспорт тупеньких