Курьер сломал шлагбаум у многоквартирного дома в Барнауле
Жильцы уже написали заявление в полицию
03 июля 2023, 18:21, ИА Амител
Кадр из видео / Barnaul22
Жители Барнаула пожаловались на невнимательного курьера, сломавшего шлагбаум на въезде во двор. Об этом рассказали в сообществе "Barnaul22".
Сотрудник известной службы доставки на велосипеде врезался в ограничитель, от чего тот вышел из строя.
По словам местных, рассеянность парня на велосипеде строила жильцам дома 35 тысяч рублей.
Заявление в полицию уже написано. Курьеру советуют обратиться к управляющему дома, чтобы решить вопрос без привлечения правоохранителей.
20:56:27 03-07-2023
Он по русски не понимает Напишите ему по французски
07:59:12 04-07-2023
очень спорное желание жильцов. препятствие должно быть заметно,если курьер подаст о вреде здоровью,жильцы не обрадуются. и вообще моду со шлагбаумами нужно прекращать.
08:01:49 04-07-2023
на фото время 23:19. вот на этого оголодавшего и пусть вешают должок
08:17:35 04-07-2023
Правильно сделал. Я бы тоже сломал.
09:45:50 04-07-2023
Если ты специально соорудил препятствие на прямой исправной дороге, будь готов к тому, что оно будет сломано специально или случайно. Хорошо еще, если при этом никто не пострадает
02:09:03 05-07-2023
Наверное, следует обратиться к юристу, раз заявление уже написано. За одно и уточнить, было ли видно препятствие ночью, был ли нанесён вред здоровью от препятсвия на ровной, исправной дороге.