Курьер сломал шлагбаум у многоквартирного дома в Барнауле

Жильцы уже написали заявление в полицию

03 июля 2023, 18:21, ИА Амител

Кадр из видео / Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на невнимательного курьера, сломавшего шлагбаум на въезде во двор. Об этом рассказали в сообществе "Barnaul22".

Сотрудник известной службы доставки на велосипеде врезался в ограничитель, от чего тот вышел из строя.

По словам местных, рассеянность парня на велосипеде строила жильцам дома 35 тысяч рублей.

Заявление в полицию уже написано. Курьеру советуют обратиться к управляющему дома, чтобы решить вопрос без привлечения правоохранителей.