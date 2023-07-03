НОВОСТИПроисшествия

Курьер сломал шлагбаум у многоквартирного дома в Барнауле

Жильцы уже написали заявление в полицию

03 июля 2023, 18:21, ИА Амител

Кадр из видео / Barnaul22
Кадр из видео / Barnaul22

Жители Барнаула пожаловались на невнимательного курьера, сломавшего шлагбаум на въезде во двор. Об этом рассказали в сообществе "Barnaul22".

Сотрудник известной службы доставки на велосипеде врезался в ограничитель, от чего тот вышел из строя.

По словам местных, рассеянность парня на велосипеде строила жильцам дома 35 тысяч рублей.

Заявление в полицию уже написано. Курьеру советуют обратиться к управляющему дома, чтобы решить вопрос без привлечения правоохранителей.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:56:27 03-07-2023

Он по русски не понимает Напишите ему по французски

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:12 04-07-2023

очень спорное желание жильцов. препятствие должно быть заметно,если курьер подаст о вреде здоровью,жильцы не обрадуются. и вообще моду со шлагбаумами нужно прекращать.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:49 04-07-2023

на фото время 23:19. вот на этого оголодавшего и пусть вешают должок

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:35 04-07-2023

Правильно сделал. Я бы тоже сломал.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:50 04-07-2023

Если ты специально соорудил препятствие на прямой исправной дороге, будь готов к тому, что оно будет сломано специально или случайно. Хорошо еще, если при этом никто не пострадает

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:09:03 05-07-2023

Наверное, следует обратиться к юристу, раз заявление уже написано. За одно и уточнить, было ли видно препятствие ночью, был ли нанесён вред здоровью от препятсвия на ровной, исправной дороге.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров