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Девушка насмерть замерзла в поле под Санкт-Петербургом

Спутник мог оставить ее и уйти за скорой помощью

22 января 2024, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

23-летняя девушка насмерть замерзла в поле под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает "Фонтанка".

Друг погибшей рассказал, что они вместе возвращались в деревню Лаврино 20 января, решили срезать путь через поле, но заблудились.

В пути через поле девушка сказала, что замерзает. Спутник оставил ее, чтобы добраться до жилых домов и вызвать помощь.

Утром тело замерзшей девушки обнаружил участковый, которому о случившемся рассказали врачи.

Правоохранители разбираются в ситуации. 

Происшествия

Комментарии 9

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Гость

10:03:15 22-01-2024

По вашему два замерзших трупа это лучше? Романтичней?

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Гость

10:29:21 22-01-2024

Т.е. девушку бросил и помощь не привел ? Молодец однако ...

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Гость

11:42:17 22-01-2024

Бросил конечно, если он смог дойти, то и она смогла бы.

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Гость

12:20:53 22-01-2024

специально завел. ревнивая поди была.

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Гость

14:38:52 22-01-2024

Что за мужчины пошли??? При настоящем Мужчине такого бы точно не случилось!

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Гость

14:39:36 22-01-2024

Сажать таких "спутников" надо! и "спутник" хуже врага!!! Тщательное расследование требуется!

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Гость

15:59:13 22-01-2024

Забавно как то,тут кот не давно замёрз,сколько крику и визгу было,а тут человек,тишина и покой,куда катится мир?

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Гость

18:16:40 22-01-2024

Гость (15:59:13 22-01-2024) Забавно как то,тут кот не давно замёрз,сколько крику и визг... Девушку никто насильно не высаживал посреди поля в 30-градусный мороз. Разницу улавливаешь?

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гость

20:47:33 22-01-2024

А разве кота посреди поля высадили?

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