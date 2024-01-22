Девушка насмерть замерзла в поле под Санкт-Петербургом
Спутник мог оставить ее и уйти за скорой помощью
22 января 2024, 09:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
23-летняя девушка насмерть замерзла в поле под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает "Фонтанка".
Друг погибшей рассказал, что они вместе возвращались в деревню Лаврино 20 января, решили срезать путь через поле, но заблудились.
В пути через поле девушка сказала, что замерзает. Спутник оставил ее, чтобы добраться до жилых домов и вызвать помощь.
Утром тело замерзшей девушки обнаружил участковый, которому о случившемся рассказали врачи.
Правоохранители разбираются в ситуации.
10:03:15 22-01-2024
По вашему два замерзших трупа это лучше? Романтичней?
10:29:21 22-01-2024
Т.е. девушку бросил и помощь не привел ? Молодец однако ...
11:42:17 22-01-2024
Бросил конечно, если он смог дойти, то и она смогла бы.
12:20:53 22-01-2024
специально завел. ревнивая поди была.
14:38:52 22-01-2024
Что за мужчины пошли??? При настоящем Мужчине такого бы точно не случилось!
14:39:36 22-01-2024
Сажать таких "спутников" надо! и "спутник" хуже врага!!! Тщательное расследование требуется!
15:59:13 22-01-2024
Забавно как то,тут кот не давно замёрз,сколько крику и визгу было,а тут человек,тишина и покой,куда катится мир?
18:16:40 22-01-2024
Гость (15:59:13 22-01-2024) Забавно как то,тут кот не давно замёрз,сколько крику и визг... Девушку никто насильно не высаживал посреди поля в 30-градусный мороз. Разницу улавливаешь?
20:47:33 22-01-2024
А разве кота посреди поля высадили?