Спутник мог оставить ее и уйти за скорой помощью

22 января 2024, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

23-летняя девушка насмерть замерзла в поле под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает "Фонтанка".

Друг погибшей рассказал, что они вместе возвращались в деревню Лаврино 20 января, решили срезать путь через поле, но заблудились.

В пути через поле девушка сказала, что замерзает. Спутник оставил ее, чтобы добраться до жилых домов и вызвать помощь.

Утром тело замерзшей девушки обнаружил участковый, которому о случившемся рассказали врачи.

Правоохранители разбираются в ситуации.