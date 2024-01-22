Выживший при падении самолета в Афганистане сам дошел до села и попросил помощи
Четверо из шести человек, что были на борту, остались живы
22 января 2024, 07:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Один из тех, кто выжил при падении частного российского самолета в Афганистане, сам добрался до села и попросил у людей помощи. Об этом сообщает Afghanistan International.
Самолет совершал частный медицинский рейс. По данным ряда СМИ, на борту находилась семья предпринимателей. Супруги отдыхали в Таиланде, жена заболела и муж вызвал ей частный самолет, чтобы доставить в Россию.
Представители власти в Афганистане заявили о том, что при падении выжили четыре человека, двое погибли. Предположительно, все выжившие – члены экипажа.
Самолет удалось найти в горах, с выжившими ведется работа.
10:40:21 22-01-2024
жаль погибших (как я пронимаю, это муж и жена), но то что есть выжившие- это фантастика. да, дойти в горах до какого-нибудь села- отдельный квест. надеюсь, с выжившими все будет в порядке.
12:04:31 22-01-2024
Элен без ребят (10:40:21 22-01-2024) жаль погибших (как я пронимаю, это муж и жена), но то что ес... они у талибов