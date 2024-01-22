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Выживший при падении самолета в Афганистане сам дошел до села и попросил помощи

Четверо из шести человек, что были на борту, остались живы

22 января 2024, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Один из тех, кто выжил при падении частного российского самолета в Афганистане, сам добрался до села и попросил у людей помощи. Об этом сообщает Afghanistan International.

Самолет совершал частный медицинский рейс. По данным ряда СМИ, на борту находилась семья предпринимателей. Супруги отдыхали в Таиланде, жена заболела и муж вызвал ей частный самолет, чтобы доставить в Россию.

Представители власти в Афганистане заявили о том, что при падении выжили четыре человека, двое погибли. Предположительно, все выжившие – члены экипажа.

Самолет удалось найти в горах, с выжившими ведется работа.

крушение самолета

Комментарии 2

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Элен без ребят

10:40:21 22-01-2024

жаль погибших (как я пронимаю, это муж и жена), но то что есть выжившие- это фантастика. да, дойти в горах до какого-нибудь села- отдельный квест. надеюсь, с выжившими все будет в порядке.

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бгг

12:04:31 22-01-2024

Элен без ребят (10:40:21 22-01-2024) жаль погибших (как я пронимаю, это муж и жена), но то что ес... они у талибов

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