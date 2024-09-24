Девушка пострадала в ДТП с пьяным водителем на Алтае
Зачинщика аварии привлекли к административной ответственности
24 сентября 2024, 16:28, ИА Амител
В Горно-Алтайске пострадала пассажирка иномарки по вине пьяного водителя, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 23 сентября около 06:40 у дома № 163 по проспекту Коммунистическому.
"26-летний житель Усть-Канского района за рулем Honda Accord не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 64-летнего жителя Алтайского края", – рассказали в ведомстве.
Травмы получила 20-летняя пассажирка Honda, однако госпитализация ей не потребовалась.
Полицейские выяснили, что зачинщик ДТП сел нетрезвым за руль. Мужчину привлекли к административной ответственности.
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