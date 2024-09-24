Девушка пострадала в ДТП с пьяным водителем на Алтае

Зачинщика аварии привлекли к административной ответственности

24 сентября 2024, 16:28, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске пострадала пассажирка иномарки по вине пьяного водителя, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 23 сентября около 06:40 у дома № 163 по проспекту Коммунистическому.

"26-летний житель Усть-Канского района за рулем Honda Accord не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 64-летнего жителя Алтайского края", – рассказали в ведомстве.

Травмы получила 20-летняя пассажирка Honda, однако госпитализация ей не потребовалась.

Полицейские выяснили, что зачинщик ДТП сел нетрезвым за руль. Мужчину привлекли к административной ответственности.