Девушка с собачкой провалилась в открытую канализацию в Барнауле. Видео спасения

Медицинская помощь ей и питомцу не потребовалась

05 декабря 2023, 17:40, ИА Амител

В Барнауле девушка, гуляя во дворе с собакой, провалилась в присыпанный снегом открытый люк, утянув за собой и питомца, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в своем Tеlegram-канале.

"Прибывшие специалисты МЧС России при помощи лестницы подняли на поверхность девушку и ее собаку", – рассказали в ведомстве.

Девушка поблагодарила спасателей. Медицинская помощь ей и собаке не потребовалась.