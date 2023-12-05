НОВОСТИПроисшествия

Девушка с собачкой провалилась в открытую канализацию в Барнауле. Видео спасения

Медицинская помощь ей и питомцу не потребовалась

05 декабря 2023, 17:40, ИА Амител

В Барнауле девушка, гуляя во дворе с собакой, провалилась в присыпанный снегом открытый люк, утянув за собой и питомца, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в своем Tеlegram-канале.

"Прибывшие специалисты МЧС России при помощи лестницы подняли на поверхность девушку и ее собаку", – рассказали в ведомстве.

Девушка поблагодарила спасателей. Медицинская помощь ей и собаке не потребовалась.

Фото: читатели amic.ru

В нее могут провалиться дети. Барнаульцы пожаловались на яму рядом с канализацией

Судя по фото, провал ничем не огорожен. Чтобы яма была заметнее, жители воткнули в нее ветку
НОВОСТИОбщество
Барнаул Происшествия спасение людей

Комментарии 7

Avatar Picture
Элен без ребят

17:44:35 05-12-2023

хорошо, что так обошлось! могло быть гораздо хуже, как бывает чаще всего в такой ситуации.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:46 05-12-2023

на Чайке поди возле Юмамед?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:30 05-12-2023

Кто кого выгуливал?Собачка бы,принюхавшись,не ошиблась

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:25 05-12-2023

Дело судебное.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:35 05-12-2023

Медицинская помощь ни собачке, ни даме не потребовалась. Чего зря судей тревожить?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

18:41:01 05-12-2023

Вонищща теперь от девушки

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

19:33:51 05-12-2023

Собачке удалось нагадиьь не на дворовое белоснежное покрывало декабря, а в канализацию.

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров