Девушка с собачкой провалилась в открытую канализацию в Барнауле. Видео спасения
Медицинская помощь ей и питомцу не потребовалась
05 декабря 2023, 17:40, ИА Амител
В Барнауле девушка, гуляя во дворе с собакой, провалилась в присыпанный снегом открытый люк, утянув за собой и питомца, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю в своем Tеlegram-канале.
"Прибывшие специалисты МЧС России при помощи лестницы подняли на поверхность девушку и ее собаку", – рассказали в ведомстве.
Девушка поблагодарила спасателей. Медицинская помощь ей и собаке не потребовалась.
17:44:35 05-12-2023
хорошо, что так обошлось! могло быть гораздо хуже, как бывает чаще всего в такой ситуации.
17:53:46 05-12-2023
на Чайке поди возле Юмамед?
18:01:30 05-12-2023
Кто кого выгуливал?Собачка бы,принюхавшись,не ошиблась
18:02:25 05-12-2023
Дело судебное.
18:10:35 05-12-2023
Медицинская помощь ни собачке, ни даме не потребовалась. Чего зря судей тревожить?
18:41:01 05-12-2023
Вонищща теперь от девушки
19:33:51 05-12-2023
Собачке удалось нагадиьь не на дворовое белоснежное покрывало декабря, а в канализацию.