Судя по фото, провал ничем не огорожен. Чтобы яма была заметнее, жители воткнули в нее ветку

07 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: читатели amic.ru

Жители дома № 60 на улице Островского в Барнауле обратились в чат-бот в телеграм-канале amic.ru с жалобой на опасную яму, которая образовалась в их дворе рядом с водопроводным колодцем. Горожане переживают, что в этот "портал" могут провалиться дети, а если ситуация не разрешится до зимы, то угодить в него уже может любой прохожий.

"Мы уже дважды обращались в водоканал. Первый раз – около двух недель назад и повторно – в начале сентября. Мне сказали, что обращение принято, но когда проблема будет устранена – неизвестно. На дату 6 сентября ничего еще не сделали. Бездействие может повлечь серьезные последствия, в том числе причинение вреда здоровью человека. Рядом находятся детский сад и школа, в этом районе проживает много детей, которые могут не заметить эту яму. А если ляжет снежный покров, провал будет незаметен и в нее может провалиться кто угодно", – сообщила жительница Барнаула Елена.









Провал возле колодца

В пресс-службе Барнаульского водоканала amic.ru пояснили, что данный колодец закрыт, но рядом образовалась яма. А также заверили, что до конца недели проблема будет устранена. В компании отмечают, что всего на их обслуживании находится 60 тысяч колодцев.

"К сожалению, физически ежедневно проверять состояние каждого из них невозможно. Об открытых люках или провалах рядом просим жителей сообщать по номеру: 500-101. Если колодец наш – примем меры, если на балансе другой ресурсоснабжающей компании – передадим информацию ее сотрудникам", – сообщили в водоканале.

Если вы столкнулись с какой-то проблемой и вам нужна помощь в ее решении, вы можете сообщить об этом в чат-бот телеграм-канала amic.ru.