Девушка три года провела в рабстве в российском селе

При попытках сбежать её ловили и избивали

02 февраля 2023, 08:56, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Двух братьев в Саратовской области приговорили к девяти годам колонии за то, что они держали человека в рабстве. Об этом сообщили в региональном СК.

Мужчины 35 и 37 лет в 2016 году стали удерживать 25-летнюю девушку и заставляли её заниматься рабским трудом на территории частного дома в селе Клещевка Саратовского района. Пленницу держали в сарае, давали ей минимум еды, а также избивали при попытках сбежать.

В 2019 году девушка смогла вырваться, а другие люди помогли ей доехать до полицейских. Браться пытались беглянку догнать, но не смогли.