Девушка украла флаги с могил алтайских солдат, погибших на СВО

Она украсила ими комнату, а бабушке сказала, что их ей подарили

11 мая 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

17-летняя девушка в Алтайском крае украла флаги с могил солдат, погибших на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Флаги России, военной разведки и ВДВ пропали с могил двух солдат в Усть-Калманке 25 апреля. Украла их 17-летняя студентка местного колледжа. Флагами она украсила свою комнату, а бабушке сказала, что это подарок.

Позднее пенсионерка увидела в социальных сетях сообщения о краже, позвонила родственникам погибших и сказала, что нашла флаги в мусорке.

Студентку сейчас ищут в Барнауле.