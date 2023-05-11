Девушка украла флаги с могил алтайских солдат, погибших на СВО
Она украсила ими комнату, а бабушке сказала, что их ей подарили
11 мая 2023, 18:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
17-летняя девушка в Алтайском крае украла флаги с могил солдат, погибших на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Флаги России, военной разведки и ВДВ пропали с могил двух солдат в Усть-Калманке 25 апреля. Украла их 17-летняя студентка местного колледжа. Флагами она украсила свою комнату, а бабушке сказала, что это подарок.
Позднее пенсионерка увидела в социальных сетях сообщения о краже, позвонила родственникам погибших и сказала, что нашла флаги в мусорке.
Студентку сейчас ищут в Барнауле.
19:00:10 11-05-2023
Да уж!!!
07:39:44 12-05-2023
Она украсила ими комнату --- ну можно простить. Пробандеровцы флагами погибших российских героев свои комнаты не украшают. Провести беседу и подарить ей флаги. У этой девушки есть будущее
08:08:37 12-05-2023
нет у неё будущего. С кладбища брать нельзя НИЧЕГО
08:32:35 12-05-2023
горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С кладбища брать нельзя НИЧЕГО... Суеверия это
09:40:13 12-05-2023
Гость (08:32:35 12-05-2023) горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С ... Это правило, не соблюдают их только идиоты. Наказать нужно овцу, максимально строго.
09:53:44 12-05-2023
горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С кладбища брать нельзя НИЧЕГО... Ей 17, она еще ребенок! В школе этому не учат.. Провести беседу, не надо из за глупости портить девочке жизнь! Уверена она не хотела никого обидеть!
10:37:07 12-05-2023
Гость (09:53:44 12-05-2023) горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С ... Уверена она не хотела никого обидеть! --- Более того, она хотела гордиться этими флагами
10:36:01 12-05-2023
горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С кладбища брать нельзя НИЧЕГО... Ну это ей и надо объяснить. Ради ее будущего