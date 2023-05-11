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Девушка украла флаги с могил алтайских солдат, погибших на СВО

Она украсила ими комнату, а бабушке сказала, что их ей подарили

11 мая 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

17-летняя девушка в Алтайском крае украла флаги с могил солдат, погибших на СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Флаги России, военной разведки и ВДВ пропали с могил двух солдат в Усть-Калманке 25 апреля. Украла их 17-летняя студентка местного колледжа. Флагами она украсила свою комнату, а бабушке сказала, что это подарок.

Позднее пенсионерка увидела в социальных сетях сообщения о краже, позвонила родственникам погибших и сказала, что нашла флаги в мусорке.

Студентку сейчас ищут в Барнауле.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 8

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Гость

19:00:10 11-05-2023

Да уж!!!

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Гость

07:39:44 12-05-2023

Она украсила ими комнату --- ну можно простить. Пробандеровцы флагами погибших российских героев свои комнаты не украшают. Провести беседу и подарить ей флаги. У этой девушки есть будущее

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горожанка

08:08:37 12-05-2023

нет у неё будущего. С кладбища брать нельзя НИЧЕГО

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Гость

08:32:35 12-05-2023

горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С кладбища брать нельзя НИЧЕГО... Суеверия это

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Гость

09:40:13 12-05-2023

Гость (08:32:35 12-05-2023) горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С ... Это правило, не соблюдают их только идиоты. Наказать нужно овцу, максимально строго.

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Гость

09:53:44 12-05-2023

горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С кладбища брать нельзя НИЧЕГО... Ей 17, она еще ребенок! В школе этому не учат.. Провести беседу, не надо из за глупости портить девочке жизнь! Уверена она не хотела никого обидеть!

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Гость

10:37:07 12-05-2023

Гость (09:53:44 12-05-2023) горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С ... Уверена она не хотела никого обидеть! --- Более того, она хотела гордиться этими флагами

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Гость

10:36:01 12-05-2023

горожанка (08:08:37 12-05-2023) нет у неё будущего. С кладбища брать нельзя НИЧЕГО... Ну это ей и надо объяснить. Ради ее будущего

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