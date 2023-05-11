На Алтае вандалы второй месяц оскверняют могилу погибшего на СВО солдата

Накануне вандалы сорвали флаги с могилы и выбросили на свалку на другом конце села

11 мая 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в райцентре Усть-Калманка неизвестные осквернили могилу погибшего на спецоперации мужчины, сообщают "Вести Алтай".

7 мая было ровно восемь месяцев с даты смерти Дмитрия. Его супруга Полина приехала на кладбище. На могиле не было флага России и флага Воздушно-десантных войск, подписанного сослуживцами. Осталось лишь несколько клочков.

Флаги нашли вечером – они валялись на мусорной свалке, расположенной в другом конце села.

"Я сразу поехала, забрала флаги в этот же день", – рассказала Полина.

В апреле произошёл другой случай – неизвестные разбили рамку с фотографией Дмитрия. На данный момент следствие устанавливает личности вандалов.

Ранее в Волчихинском районе неизвестные сорвали таблички с фамилиями с мемориала ВОВ.