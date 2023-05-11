На Алтае вандалы второй месяц оскверняют могилу погибшего на СВО солдата
Накануне вандалы сорвали флаги с могилы и выбросили на свалку на другом конце села
11 мая 2023, 07:40, ИА Амител
В Алтайском крае в райцентре Усть-Калманка неизвестные осквернили могилу погибшего на спецоперации мужчины, сообщают "Вести Алтай".
7 мая было ровно восемь месяцев с даты смерти Дмитрия. Его супруга Полина приехала на кладбище. На могиле не было флага России и флага Воздушно-десантных войск, подписанного сослуживцами. Осталось лишь несколько клочков.
Флаги нашли вечером – они валялись на мусорной свалке, расположенной в другом конце села.
"Я сразу поехала, забрала флаги в этот же день", – рассказала Полина.
В апреле произошёл другой случай – неизвестные разбили рамку с фотографией Дмитрия. На данный момент следствие устанавливает личности вандалов.
Ранее в Волчихинском районе неизвестные сорвали таблички с фамилиями с мемориала ВОВ.
07:45:21 11-05-2023
село маленькое, найти можно, это свои сельские...
07:55:51 11-05-2023
уроды
08:26:44 11-05-2023
Интересно, что, как правило, потом плачут и просят прощения
08:49:35 11-05-2023
Вы думаете мало таких? Спящих. Хорошо до тер. актов не дошло.
11:55:00 11-05-2023
Гость (08:49:35 11-05-2023) Вы думаете мало таких? Спящих. Хорошо до тер. актов не дошло... да, идиотов у нас полно.
08:54:44 11-05-2023
Не боятся бога
09:02:16 11-05-2023
Гость (08:54:44 11-05-2023) Не боятся бога... Богов бояться - работа не волк
11:30:23 11-05-2023
Гость (09:02:16 11-05-2023) Богов бояться - работа не волк... Сынок,президент объявил призыв на переподготовку,находящихся в запасе. Бойся!
11:55:56 11-05-2023
Гость (08:54:44 11-05-2023) Не боятся бога... Это животные в образе человека, они про Бога ничего не знают, живут инстинктами.
09:07:31 11-05-2023
Нельзя бояться того чего нет.
09:15:47 11-05-2023
всей правды мы не знаем
09:25:51 11-05-2023
За такое нужно впаять не штраф (если найдут), а срок, а потом еще исправительные работы. Вот тогда и другие задумаются....Уроды.
19:34:28 11-05-2023
Гость (09:25:51 11-05-2023) За такое нужно впаять не штраф (если найдут), а срок, а пото... Не задумаются.
09:33:44 11-05-2023
Что там долго устанавливать?И здесь не только осквернение могилы.
13:38:04 11-05-2023
Скорее всего местные сельские тёрки, связанные с былыми бытовыми обидами (бабы, мордобой и т.п.)
15:40:38 11-05-2023
как вы думаете куда бандеровцы каратели итд итп едут прятаться если к своим им фронт не светит перейти? - Как и 50 лет назад они оседают в глубоком тылу под чужими документами. Убили кого нибудь на дороге, забрали документы и опа на - приехал в село Иванов или Петров. То что у него руки по локоть в крови никто и не догадывается как правило. А вот мимо могилы солдата СВО такой пройти по определению не может - законы психологии. Спрашивается где органы контразведки и сколько таких поймали? Пока никого? Плохо работают значит. Такие по определению должны быть
02:25:33 12-05-2023
А что было 50 лет назад?в 1973 году бандеровцы бегали по СССР?