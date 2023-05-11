НОВОСТИПроисшествия

На Алтае вандалы второй месяц оскверняют могилу погибшего на СВО солдата

Накануне вандалы сорвали флаги с могилы и выбросили на свалку на другом конце села

11 мая 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае в райцентре Усть-Калманка неизвестные осквернили могилу погибшего на спецоперации мужчины, сообщают "Вести Алтай".

7 мая было ровно восемь месяцев с даты смерти Дмитрия. Его супруга Полина приехала на кладбище. На могиле не было флага России и флага Воздушно-десантных войск, подписанного сослуживцами. Осталось лишь несколько клочков.

Флаги нашли вечером – они валялись на мусорной свалке, расположенной в другом конце села. 

"Я сразу поехала, забрала флаги в этот же день", – рассказала Полина.

В апреле произошёл другой случай – неизвестные разбили рамку с фотографией Дмитрия. На данный момент следствие устанавливает личности вандалов.

Ранее в Волчихинском районе неизвестные сорвали таблички с фамилиями с мемориала ВОВ.

Алтайский край СВО Вандалы

Комментарии 17

Avatar Picture
1

07:45:21 11-05-2023

село маленькое, найти можно, это свои сельские...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
горожанка

07:55:51 11-05-2023

уроды

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:44 11-05-2023

Интересно, что, как правило, потом плачут и просят прощения

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:35 11-05-2023

Вы думаете мало таких? Спящих. Хорошо до тер. актов не дошло.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:00 11-05-2023

Гость (08:49:35 11-05-2023) Вы думаете мало таких? Спящих. Хорошо до тер. актов не дошло... да, идиотов у нас полно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:44 11-05-2023

Не боятся бога

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:16 11-05-2023

Гость (08:54:44 11-05-2023) Не боятся бога... Богов бояться - работа не волк

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:23 11-05-2023

Гость (09:02:16 11-05-2023) Богов бояться - работа не волк... Сынок,президент объявил призыв на переподготовку,находящихся в запасе. Бойся!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:56 11-05-2023

Гость (08:54:44 11-05-2023) Не боятся бога... Это животные в образе человека, они про Бога ничего не знают, живут инстинктами.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:31 11-05-2023

Нельзя бояться того чего нет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:15:47 11-05-2023

всей правды мы не знаем

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:51 11-05-2023

За такое нужно впаять не штраф (если найдут), а срок, а потом еще исправительные работы. Вот тогда и другие задумаются....Уроды.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:28 11-05-2023

Гость (09:25:51 11-05-2023) За такое нужно впаять не штраф (если найдут), а срок, а пото... Не задумаются.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:44 11-05-2023

Что там долго устанавливать?И здесь не только осквернение могилы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:04 11-05-2023

Скорее всего местные сельские тёрки, связанные с былыми бытовыми обидами (бабы, мордобой и т.п.)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гражданин

15:40:38 11-05-2023

как вы думаете куда бандеровцы каратели итд итп едут прятаться если к своим им фронт не светит перейти? - Как и 50 лет назад они оседают в глубоком тылу под чужими документами. Убили кого нибудь на дороге, забрали документы и опа на - приехал в село Иванов или Петров. То что у него руки по локоть в крови никто и не догадывается как правило. А вот мимо могилы солдата СВО такой пройти по определению не может - законы психологии. Спрашивается где органы контразведки и сколько таких поймали? Пока никого? Плохо работают значит. Такие по определению должны быть

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:25:33 12-05-2023

А что было 50 лет назад?в 1973 году бандеровцы бегали по СССР?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров