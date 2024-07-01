Девушка утонула на озере в Алтайском крае

Тело из воды достали очевидцы

01 июля 2024, 17:42, ИА Амител

Девушка в воде / Фото: pxhere.com/ru/photo/15867

В Алтайском крае девушка утонула во время купания в необорудованном месте. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"1 июля, во время купания в необорудованном месте на озере Щекулдук населенного пункта Кулунда Кулундинского района утонула женщина 1994 года рождения. Позже тело было извлечено на берег очевидцем", – сказано в сообщении.

Спасатели напомнили о том, что в летний период на водоемах нужно быть особенно аккуратными и внимательными. Также в МЧС добавили, что купаться нужно только в специально оборудованных местах.