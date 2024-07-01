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Девушка утонула на озере в Алтайском крае

Тело из воды достали очевидцы

01 июля 2024, 17:42, ИА Амител

Девушка в воде / Фото: pxhere.com/ru/photo/15867
Девушка в воде / Фото: pxhere.com/ru/photo/15867

В Алтайском крае девушка утонула во время купания в необорудованном месте. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"1 июля, во время купания в необорудованном месте на озере Щекулдук населенного пункта Кулунда Кулундинского района утонула женщина 1994 года рождения. Позже тело было извлечено на берег очевидцем", – сказано в сообщении.

Спасатели напомнили о том, что в летний период на водоемах нужно быть особенно аккуратными и внимательными. Также в МЧС добавили, что купаться нужно только в специально оборудованных местах. 

Алтайский край Происшествия МЧС

Комментарии 3

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51

18:27:43 01-07-2024

там только пьяный утонуть может.

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Коротин В.

18:33:57 01-07-2024

Утопили,нечайно утонуть в Щекулдуке нельзя,Анна Аннаньевна на уроке говорила что содержание соли в литре воды 300гр !

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Дмитрий

21:28:14 01-07-2024

Так Щекулдук солёное озеро, как в нём можно утонуть?

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