Девушка утонула на озере в Алтайском крае
Тело из воды достали очевидцы
01 июля 2024, 17:42, ИА Амител
Девушка в воде / Фото: pxhere.com/ru/photo/15867
В Алтайском крае девушка утонула во время купания в необорудованном месте. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"1 июля, во время купания в необорудованном месте на озере Щекулдук населенного пункта Кулунда Кулундинского района утонула женщина 1994 года рождения. Позже тело было извлечено на берег очевидцем", – сказано в сообщении.
Спасатели напомнили о том, что в летний период на водоемах нужно быть особенно аккуратными и внимательными. Также в МЧС добавили, что купаться нужно только в специально оборудованных местах.
18:27:43 01-07-2024
там только пьяный утонуть может.
18:33:57 01-07-2024
Утопили,нечайно утонуть в Щекулдуке нельзя,Анна Аннаньевна на уроке говорила что содержание соли в литре воды 300гр !
21:28:14 01-07-2024
Так Щекулдук солёное озеро, как в нём можно утонуть?