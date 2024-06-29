Женщина утонула в Алтайском крае во время купания

Спасатели призвали отдыхать только на специально предназначенных для этого пляжах

29 июня 2024, 21:15, ИА Амител

Берег реки Старицы / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина утонула во время купания на диком пляже в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на территории садоводства "Янтарное" на реке Старице. Тело погибшей извлекли из воды очевидцы.

Спасатели призвали отдыхать только на оборудованных пляжах, где чистое и ровное дно, нет омутов, а также дежурят медики и спасатели.

Ранее при купании на диком пляже погиб мужчина в селе Родино.