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Женщина утонула в Алтайском крае во время купания

Спасатели призвали отдыхать только на специально предназначенных для этого пляжах

29 июня 2024, 21:15, ИА Амител

Берег реки Старицы / Фото: МЧС Алтайского края
Берег реки Старицы / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина утонула во время купания на диком пляже в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на территории садоводства "Янтарное" на реке Старице. Тело погибшей извлекли из воды очевидцы.

Спасатели призвали отдыхать только на оборудованных пляжах, где чистое и ровное дно, нет омутов, а также дежурят медики и спасатели.

Ранее при купании на диком пляже погиб мужчина в селе Родино.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

00:28:46 30-06-2024

Будьте любезны назвать специально отведённые места оборудование за счёт налогов и бесплатное, доя трудящихся??? Хоть одно на весь край???

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Гость

09:00:18 30-06-2024

Гость (00:28:46 30-06-2024) Будьте любезны назвать специально отведённые места оборудова... Ну вы задали вопрос. Какие бесплатные? Налоги на зарплаты чиновникам. А пляжи только за ваши живые деньги.

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Гость

14:05:47 30-06-2024

И на платных тонут.
Тол ку то.

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Гость

14:54:47 30-06-2024

Вчера, возле мурлехи на правом берегу, машин было не протолкнуться..

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