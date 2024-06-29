Женщина утонула в Алтайском крае во время купания
Спасатели призвали отдыхать только на специально предназначенных для этого пляжах
29 июня 2024, 21:15, ИА Амител
Берег реки Старицы / Фото: МЧС Алтайского края
Женщина утонула во время купания на диком пляже в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился на территории садоводства "Янтарное" на реке Старице. Тело погибшей извлекли из воды очевидцы.
Спасатели призвали отдыхать только на оборудованных пляжах, где чистое и ровное дно, нет омутов, а также дежурят медики и спасатели.
Ранее при купании на диком пляже погиб мужчина в селе Родино.
00:28:46 30-06-2024
Будьте любезны назвать специально отведённые места оборудование за счёт налогов и бесплатное, доя трудящихся??? Хоть одно на весь край???
09:00:18 30-06-2024
Гость (00:28:46 30-06-2024) Будьте любезны назвать специально отведённые места оборудова... Ну вы задали вопрос. Какие бесплатные? Налоги на зарплаты чиновникам. А пляжи только за ваши живые деньги.
14:05:47 30-06-2024
И на платных тонут.
Тол ку то.
14:54:47 30-06-2024
Вчера, возле мурлехи на правом берегу, машин было не протолкнуться..