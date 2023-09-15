Девушка выпала из окна многоэтажки в Барнауле

По словам очевидцев, в квартире она оставила записку

15 сентября 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Погибшая упала с 22 этажа дома по адресу Шумакова, 11. На месте работают правоохранители.

Фото: "Яндекс.Карты"

Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" утверждают, что в квартире нашли записку: "Во всем виноват муж".

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина убил дочь своей соседки, потому что она ему мешала. Он пытался расправиться и с женщиной, но она выжила.