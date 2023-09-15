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Девушка выпала из окна многоэтажки в Барнауле

По словам очевидцев, в квартире она оставила записку

15 сентября 2023, 14:37, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Погибшая упала с 22 этажа дома по адресу Шумакова, 11. На месте работают правоохранители.

Фото: "Яндекс.Карты"

Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" утверждают, что в квартире нашли записку: "Во всем виноват муж". 

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина убил дочь своей соседки, потому что она ему мешала. Он пытался расправиться и с женщиной, но она выжила.

Барнаул Происшествия
Читайте также в сюжете: Мать убила детей в Барнауле

Комментарии 4

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Гость

15:05:04 15-09-2023

сколько лет девченке? напишите.

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Гость

15:17:22 15-09-2023

Ну, классика же. "Во всём виноват муж". Типа, у нас Средневековье и разводы запрещены.

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Гость

08:19:26 16-09-2023

Гость (15:17:22 15-09-2023) Ну, классика же. "Во всём виноват муж". Типа, у нас Средневе... Какой развод, дети маленькие? На что жить? Алименты может 3коп. добъёшься

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Гость

22:28:50 15-09-2023

У таких женщин всегда кто-то другой виноват, сами не хотят нести ответственность за свои поступки. Это же она детей убила маленьких? Просто слов нет. Мужчины, смотрите на ком женитесь!!!

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