Девушка выпала из окна многоэтажки в Барнауле
По словам очевидцев, в квартире она оставила записку
15 сентября 2023, 14:37, ИА Амител
Фото: amic.ru
Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Погибшая упала с 22 этажа дома по адресу Шумакова, 11. На месте работают правоохранители.
Фото: "Яндекс.Карты"
Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" утверждают, что в квартире нашли записку: "Во всем виноват муж".
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина убил дочь своей соседки, потому что она ему мешала. Он пытался расправиться и с женщиной, но она выжила.
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15:05:04 15-09-2023
сколько лет девченке? напишите.
15:17:22 15-09-2023
Ну, классика же. "Во всём виноват муж". Типа, у нас Средневековье и разводы запрещены.
08:19:26 16-09-2023
Гость (15:17:22 15-09-2023) Ну, классика же. "Во всём виноват муж". Типа, у нас Средневе... Какой развод, дети маленькие? На что жить? Алименты может 3коп. добъёшься
22:28:50 15-09-2023
У таких женщин всегда кто-то другой виноват, сами не хотят нести ответственность за свои поступки. Это же она детей убила маленьких? Просто слов нет. Мужчины, смотрите на ком женитесь!!!