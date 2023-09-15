Сибиряк топорищем убил шестилетнюю дочь соседки из-за "помех"

Девочка скончалась в машине скорой помощи от травм головы

15 сентября 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: krk.sledcom.ru

В Красноярском крае пьяный мужчина убил малолетнего ребенка своей соседки, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 14 сентября в одной из деревень. К сельчанину в дом пришла его соседка вместе со своей шестилетней дочерью.

"59-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, стал беспричинно высказывать женщине претензии по поводу того, что ему мешает ее дочь. Он вышел на веранду дома, откуда вернулся с рукоятью топора и, не высказывая каких-либо угроз, стал наносить удары девочке по голове", – рассказали в ведомстве.

Женщина попыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть собой ребенка, однако сельчанин начал бить и ее.

Девочка скончалась в машине скорой помощи от травм головы, не приходя в сознание.

Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".