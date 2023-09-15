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Сибиряк топорищем убил шестилетнюю дочь соседки из-за "помех"

Девочка скончалась в машине скорой помощи от травм головы

15 сентября 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: krk.sledcom.ru
Фото: krk.sledcom.ru

В Красноярском крае пьяный мужчина убил малолетнего ребенка своей соседки, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел вечером 14 сентября в одной из деревень. К сельчанину в дом пришла его соседка вместе со своей шестилетней дочерью.

"59-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, стал беспричинно высказывать женщине претензии по поводу того, что ему мешает ее дочь. Он вышел на веранду дома, откуда вернулся с рукоятью топора и, не высказывая каких-либо угроз, стал наносить удары девочке по голове", – рассказали в ведомстве.

Женщина попыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть собой ребенка, однако сельчанин начал бить и ее.

Девочка скончалась в машине скорой помощи от травм головы, не приходя в сознание.

Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Убийство дети Красноярский край

Комментарии 4

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Гость

12:59:10 15-09-2023

Дурдом...

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Гость

13:12:03 15-09-2023

Зачем поперлась к пьяному неадеквату, да еще и с ребенком?

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Гость

16:38:04 15-09-2023

Гость (13:12:03 15-09-2023) Зачем поперлась к пьяному неадеквату, да еще и с ребенком?... Бухать вместе с ним, неужели не понятно, сидели бухали вместе.

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Владимир В.

13:18:53 15-09-2023

Деградируем потихоньку.Кому-то это очень надо!

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