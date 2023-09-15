Сибиряк топорищем убил шестилетнюю дочь соседки из-за "помех"
Девочка скончалась в машине скорой помощи от травм головы
15 сентября 2023, 12:29, ИА Амител
В Красноярском крае пьяный мужчина убил малолетнего ребенка своей соседки, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел вечером 14 сентября в одной из деревень. К сельчанину в дом пришла его соседка вместе со своей шестилетней дочерью.
"59-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, стал беспричинно высказывать женщине претензии по поводу того, что ему мешает ее дочь. Он вышел на веранду дома, откуда вернулся с рукоятью топора и, не высказывая каких-либо угроз, стал наносить удары девочке по голове", – рассказали в ведомстве.
Женщина попыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть собой ребенка, однако сельчанин начал бить и ее.
Девочка скончалась в машине скорой помощи от травм головы, не приходя в сознание.
Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы за "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
12:59:10 15-09-2023
Дурдом...
13:12:03 15-09-2023
Зачем поперлась к пьяному неадеквату, да еще и с ребенком?
16:38:04 15-09-2023
Гость (13:12:03 15-09-2023) Зачем поперлась к пьяному неадеквату, да еще и с ребенком?... Бухать вместе с ним, неужели не понятно, сидели бухали вместе.
13:18:53 15-09-2023
Деградируем потихоньку.Кому-то это очень надо!