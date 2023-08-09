Девушка зарезала младенца в Анапе после отсрочки от тюрьмы в связи с беременностью

Следствие устанавливает все обстоятельства и мотивы совершения преступления

09 августа 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Краснодарском крае 20-летняя девушка зарезала своего трехмесячного сына, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел утром 8 августа в Анапе. Девушка с сыном и родителями проживала в доме, расположенном в садовом товариществе.

"Нанесла сыну удар ножом в область груди, что повлекло смерть ребенка", – рассказали в ведомстве.

Медиков и правоохранителей вызвали родственники девушки. Следствие намерено заключить ее под стражу.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершения преступления", – отметили в СК.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратура, в апреле 2023 года девушку привлекли к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако дали отсрочку от наказания в связи с беременностью.