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Девушка зарезала младенца в Анапе после отсрочки от тюрьмы в связи с беременностью

Следствие устанавливает все обстоятельства и мотивы совершения преступления

09 августа 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Краснодарском крае 20-летняя девушка зарезала своего трехмесячного сына, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел утром 8 августа в Анапе. Девушка с сыном и родителями проживала в доме, расположенном в садовом товариществе.

"Нанесла сыну удар ножом в область груди, что повлекло смерть ребенка", – рассказали в ведомстве.

Медиков и правоохранителей вызвали родственники девушки. Следствие намерено заключить ее под стражу.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершения преступления", – отметили в СК.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратура, в апреле 2023 года девушку привлекли к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако дали отсрочку от наказания в связи с беременностью.

Убийство дети

Комментарии 2

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Светлана

18:35:13 09-08-2023

ТЕПЕРЬ дайте побольше срок.

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Гость

00:14:52 10-08-2023

Дикость...

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