Девушка зарезала младенца в Анапе после отсрочки от тюрьмы в связи с беременностью
Следствие устанавливает все обстоятельства и мотивы совершения преступления
09 августа 2023, 13:14, ИА Амител
В Краснодарском крае 20-летняя девушка зарезала своего трехмесячного сына, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел утром 8 августа в Анапе. Девушка с сыном и родителями проживала в доме, расположенном в садовом товариществе.
"Нанесла сыну удар ножом в область груди, что повлекло смерть ребенка", – рассказали в ведомстве.
Медиков и правоохранителей вызвали родственники девушки. Следствие намерено заключить ее под стражу.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершения преступления", – отметили в СК.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратура, в апреле 2023 года девушку привлекли к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, однако дали отсрочку от наказания в связи с беременностью.
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