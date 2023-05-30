Мать сгоревшего в коляске младенца рассказала, как с утра выпила пиво
Женщина не винит себя в произошедшем
30 мая 2023, 18:35, ИА Амител
В Пермском крае жители села хотят расправиться с многодетной матерью, у которой заживо сгорел младенец, сообщает 59.ru.
Трагедия произошла вечером 28 мая в посёлке Култаево. Коляска с семимесячным ребёнком загорелась, пока женщина спала. Малыш умер в больнице от ожогов – голова и верхняя часть тела были сильно обожжены.
Жители посёлка заявили, что женщина нередко выпивает, а также вспомнили случай, когда привели с улицы её одиноко гулявшего трёхлетнего сына. Люди считают, что мать заснула пьяной с сигаретой, но она это отрицает.
"Я вообще не курю дома. Пьяной я не была. Утром только выпила банку пива. Местные хотят меня убить. Поджечь хотят", – пожаловалась женщина.
Она также отрицает, что пыталась скрыть улики и вынесла сгоревшую коляску к мусорной площадке. По её словам, когда следователи попросили предоставить коляску, она вернулась за ней и принесла обратно.
Старший 12-летний сын рассказал, что в тот день он забыл зажигалку на столе. Далее, по версии следствия, трёхлетний сын поджёг одеяло, на котором находился семимесячный брат.
20:20:02 30-05-2023
Уберите призовые за роды Кто желает ребёнка, тот его и без призовых родит. Или платите капитал , за результат, в 18лет
11:07:02 31-05-2023
Гость (20:20:02 30-05-2023) Уберите призовые за роды Кто желает ребёнка, тот его и без п... Полностью поддерживаю. Детей в России в семьях гибнет больше, чем на войне, и всем плевать. Плодятся моральные уроды и маргиналы, потому что это отличный заработок - сидеть на шее у государства и ни черта не делать!!! нормальные люди рожать не хотят в таком засилье паразитов. Нация вырождается!!!
09:54:25 31-05-2023
Я конечно понимаю что для рейтингов-и-прибыли была принята современная метода "Скандалы, интриги, расследования — показать всё, что скрыто". Присел на пресс-службу МВД и вперёд, особенно смачные случаи пойдут даже если они из другого региона. Но нельзя не понимать во что постепенно превращаются люди (поглощая мегатонны негатива) и общественное сознание, и как из ряда вон случаи становятся обыденностью - это же технология овертона чистейшей воды. Сделайте хотя бы переключатель на "ленту добра" как это делают многие новостные сайты.