Мать сгоревшего в коляске младенца рассказала, как с утра выпила пиво

Женщина не винит себя в произошедшем

30 мая 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Пермском крае жители села хотят расправиться с многодетной матерью, у которой заживо сгорел младенец, сообщает 59.ru.

Трагедия произошла вечером 28 мая в посёлке Култаево. Коляска с семимесячным ребёнком загорелась, пока женщина спала. Малыш умер в больнице от ожогов – голова и верхняя часть тела были сильно обожжены.

Жители посёлка заявили, что женщина нередко выпивает, а также вспомнили случай, когда привели с улицы её одиноко гулявшего трёхлетнего сына. Люди считают, что мать заснула пьяной с сигаретой, но она это отрицает.

"Я вообще не курю дома. Пьяной я не была. Утром только выпила банку пива. Местные хотят меня убить. Поджечь хотят", – пожаловалась женщина.

Она также отрицает, что пыталась скрыть улики и вынесла сгоревшую коляску к мусорной площадке. По её словам, когда следователи попросили предоставить коляску, она вернулась за ней и принесла обратно.

Старший 12-летний сын рассказал, что в тот день он забыл зажигалку на столе. Далее, по версии следствия, трёхлетний сын поджёг одеяло, на котором находился семимесячный брат.