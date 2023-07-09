Девушку, пропавшую после ссоры с мужем, нашли мертвой на Урале

Супруг утверждает, что в день пропажи жена отправила ему голосовое сообщение и больше не выходила на связь

09 июля 2023, 12:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

18-летнюю жительницу Свердловской области, пропавшую после ссоры с мужем, нашли мертвой. Об этом сообщает "КП".

22-летний супруг погибшей рассказал, что он вернулся с вахты, произошла ссора, после чего жена ушла из дома. Перед своим исчезновением она отправила голосовое сообщение и перестала выходить на связь.

В поисках пропавшей участвовали больше 60 полицейских. Ее нашли мертвой.

Представители местного МВД отметили, что смерть 18-летней девушки не носит криминальный характер. Подробности не сообщаются.