Девушку, пропавшую после ссоры с мужем, нашли мертвой на Урале
Супруг утверждает, что в день пропажи жена отправила ему голосовое сообщение и больше не выходила на связь
09 июля 2023, 12:41, ИА Амител
Фото: pxhere.com
18-летнюю жительницу Свердловской области, пропавшую после ссоры с мужем, нашли мертвой. Об этом сообщает "КП".
22-летний супруг погибшей рассказал, что он вернулся с вахты, произошла ссора, после чего жена ушла из дома. Перед своим исчезновением она отправила голосовое сообщение и перестала выходить на связь.
В поисках пропавшей участвовали больше 60 полицейских. Ее нашли мертвой.
Представители местного МВД отметили, что смерть 18-летней девушки не носит криминальный характер. Подробности не сообщаются.
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