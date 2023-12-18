НОВОСТИОбщество

Девушку с одинаковым ростом и весом спасли сибирские врачи

Из-за большого веса многие больницы отказывались ее лечить

18 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Красноярском крае врачи спасли девушку, которая из-за большого веса не могла нормально спать – ее мучили сильный храп и остановки дыхания, сообщает ТВК.

Девушка весила 160 кг при росте 160 см. Из-за ожирения многие больницы отказывались лечить ее, также она не могла пройти МРТ и другие обследования, поскольку на аппаратах есть ограничения по весу.

Для начала сибирячку отправили на двухнедельную терапию от апноэ. Это было необходимо, так как без лечения нарушения сна может тормозиться и процесс похудения.

"С апноэ и ожирением лучше справляться одновременно. Кроме того, терапия помогает подготовиться к операции – будет проще перенести наркоз", – рассказали в ФМБА России.

После провели бариатрическую операцию с помощью небольших проколов брюшной полости диаметром несколько сантиметров.

Сейчас девушка находится на восстановлении.

Фото: УТ МВД России по СФО

Россиянам посоветовали кушать осетров, осьминогов и авокадо, чтобы долго жить

Ежедневный рацион очень важен, если хочется иметь хорошее здоровье
НОВОСТИЗдоровье
Красноярский край здравоохранение

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:13:31 18-12-2023

До сих пор не понимаю, как можно себя довести до такого состояния, не любить себя. Да ладно нелюбить, как можно впихивать в себя столько, чтоб тебя даже лечить не брались из за твоей массы(((( Спасибо врачам, хоть им не наплевать на здоровье девчонки. Сейчас столько пропаганды худобы и марафонов, что невольно задумываться станешь о своем питании и виде. Видимо не поддалась гипнозу)))) Здоровье полной лени девчушке, как говорят, не суди и не судим будешь! Но любить себя всеравно нужно!!! )))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:21 18-12-2023

Молодое поколении, тем, кому сейчас до 30 лет, стремительно жиреет. Это я не чтоб позлорадствовать, а в плане предупреждения надвигающейся беды... Малая подвижность (смартфон, компьютер заменили живое общение), доступность низкокачественного фаст-фуда, аукнутся нам лет через 10, когда налогов будет хватать только на постоянное лечение подросшего молодняка...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:32 18-12-2023

выключить свет на земле!!! лет на 5 хотя бы!..

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
?

13:21:49 18-12-2023

А как это "с помощью небольших проколов брюшной полости диаметром несколько сантиметров"...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:50 18-12-2023

? (13:21:49 18-12-2023) А как это "с помощью небольших проколов брюшной полости диам... Удалили желудок.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:44 18-12-2023

на западе бодипозитив давно взращивается, типа норма, но... известные жиробасы-блоггеры прошлых лет поумирали кто в 28, кто в 34 года. Такой себе позитив... природу не обманешь. И это нифига не норма

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров