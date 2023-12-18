Девушку с одинаковым ростом и весом спасли сибирские врачи

Из-за большого веса многие больницы отказывались ее лечить

18 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Красноярском крае врачи спасли девушку, которая из-за большого веса не могла нормально спать – ее мучили сильный храп и остановки дыхания, сообщает ТВК.

Девушка весила 160 кг при росте 160 см. Из-за ожирения многие больницы отказывались лечить ее, также она не могла пройти МРТ и другие обследования, поскольку на аппаратах есть ограничения по весу.

Для начала сибирячку отправили на двухнедельную терапию от апноэ. Это было необходимо, так как без лечения нарушения сна может тормозиться и процесс похудения.

"С апноэ и ожирением лучше справляться одновременно. Кроме того, терапия помогает подготовиться к операции – будет проще перенести наркоз", – рассказали в ФМБА России.

После провели бариатрическую операцию с помощью небольших проколов брюшной полости диаметром несколько сантиметров.

Сейчас девушка находится на восстановлении.