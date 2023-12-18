Девушку с одинаковым ростом и весом спасли сибирские врачи
Из-за большого веса многие больницы отказывались ее лечить
18 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
В Красноярском крае врачи спасли девушку, которая из-за большого веса не могла нормально спать – ее мучили сильный храп и остановки дыхания, сообщает ТВК.
Девушка весила 160 кг при росте 160 см. Из-за ожирения многие больницы отказывались лечить ее, также она не могла пройти МРТ и другие обследования, поскольку на аппаратах есть ограничения по весу.
Для начала сибирячку отправили на двухнедельную терапию от апноэ. Это было необходимо, так как без лечения нарушения сна может тормозиться и процесс похудения.
"С апноэ и ожирением лучше справляться одновременно. Кроме того, терапия помогает подготовиться к операции – будет проще перенести наркоз", – рассказали в ФМБА России.
После провели бариатрическую операцию с помощью небольших проколов брюшной полости диаметром несколько сантиметров.
Сейчас девушка находится на восстановлении.
12:13:31 18-12-2023
До сих пор не понимаю, как можно себя довести до такого состояния, не любить себя. Да ладно нелюбить, как можно впихивать в себя столько, чтоб тебя даже лечить не брались из за твоей массы(((( Спасибо врачам, хоть им не наплевать на здоровье девчонки. Сейчас столько пропаганды худобы и марафонов, что невольно задумываться станешь о своем питании и виде. Видимо не поддалась гипнозу)))) Здоровье полной лени девчушке, как говорят, не суди и не судим будешь! Но любить себя всеравно нужно!!! )))
12:15:21 18-12-2023
Молодое поколении, тем, кому сейчас до 30 лет, стремительно жиреет. Это я не чтоб позлорадствовать, а в плане предупреждения надвигающейся беды... Малая подвижность (смартфон, компьютер заменили живое общение), доступность низкокачественного фаст-фуда, аукнутся нам лет через 10, когда налогов будет хватать только на постоянное лечение подросшего молодняка...
12:21:32 18-12-2023
выключить свет на земле!!! лет на 5 хотя бы!..
13:21:49 18-12-2023
А как это "с помощью небольших проколов брюшной полости диаметром несколько сантиметров"...
13:57:50 18-12-2023
? (13:21:49 18-12-2023) А как это "с помощью небольших проколов брюшной полости диам... Удалили желудок.
13:39:44 18-12-2023
на западе бодипозитив давно взращивается, типа норма, но... известные жиробасы-блоггеры прошлых лет поумирали кто в 28, кто в 34 года. Такой себе позитив... природу не обманешь. И это нифига не норма