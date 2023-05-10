Россиянам посоветовали кушать осетров, осьминогов и авокадо, чтобы долго жить

Ежедневный рацион очень важен, если хочется иметь хорошее здоровье

10 мая 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: УТ МВД России по СФО

Диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал RT, что секрет долголетия заключается в правильном рационе питания.

Медик отметил, что на продолжительность жизни положительно влияет приём в пищу морепродуктов – осьминогов, кальмаров и креветок, а также рыбы жирных сортов. К таким относятся, например, сибирский осётр, стерлядь, белуга, севрюга, лосось, угорь или более дешёвые варианты – скумбрия и сельдь.

"Эти продукты содержат большое количество жирных кислот, витаминов и минералов. Также источником омега-3 служат авокадо и орехи", – объяснил врач.

Полезны и морские водоросли, в которых много йода и других микроэлементов. А свежие овощи, фрукты и зелень – это полезные микроэлементы и клетчатка. Один из обязательных ингредиентов – свежевыжатое оливковое масло, богатое ненасыщенными жирами.

Такой рацион поможет выводить из организма холестерин, что позволит сохранить сосуды здоровыми.

Ранее медики объяснили, от каких завтраков и ужинов можно растолстеть и никогда не похудеть.