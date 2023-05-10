Россиянам посоветовали кушать осетров, осьминогов и авокадо, чтобы долго жить
Ежедневный рацион очень важен, если хочется иметь хорошее здоровье
10 мая 2023, 06:41, ИА Амител
Диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал RT, что секрет долголетия заключается в правильном рационе питания.
Медик отметил, что на продолжительность жизни положительно влияет приём в пищу морепродуктов – осьминогов, кальмаров и креветок, а также рыбы жирных сортов. К таким относятся, например, сибирский осётр, стерлядь, белуга, севрюга, лосось, угорь или более дешёвые варианты – скумбрия и сельдь.
"Эти продукты содержат большое количество жирных кислот, витаминов и минералов. Также источником омега-3 служат авокадо и орехи", – объяснил врач.
Полезны и морские водоросли, в которых много йода и других микроэлементов. А свежие овощи, фрукты и зелень – это полезные микроэлементы и клетчатка. Один из обязательных ингредиентов – свежевыжатое оливковое масло, богатое ненасыщенными жирами.
Такой рацион поможет выводить из организма холестерин, что позволит сохранить сосуды здоровыми.
Ранее медики объяснили, от каких завтраков и ужинов можно растолстеть и никогда не похудеть.
08:13:04 10-05-2023
Озверел медик.
08:24:30 10-05-2023
Вся полезная еда растет у себя в огороде.
09:08:01 10-05-2023
Суть новостной ленты - побольше провокаций. Бессмысленных и беспощадных
09:12:59 10-05-2023
Глупо вестись на провокации. Психуют и негодуют только психически неуравновешенные люди.
10:24:17 10-05-2023
а где находится это страна где проживает этот диетолог и народ который следует его советам?
12:25:08 10-05-2023
гость (10:24:17 10-05-2023) а где находится это страна где проживает этот диетолог и нар... Ё-бург
18:28:28 10-05-2023
медик из параллельной вселенной? параллельный медик?
21:28:44 10-05-2023
поставщики ЭТОГО проплатили статейку то ))). Чтото "диетологи" не советуют кушать то что бесплатно вырастить на даче можно. А если разобраться всё что надо можно и с сибирского огорода получить ..... PS. Рядом надо было статейку написать про РЕАЛЬНЫЙ заработок в АК и про размер пенсий. Осетры блин ))))
23:16:13 10-05-2023
И еще обязательно черную и красную икру в кредит