НОВОСТИЗдоровье

Россиянам посоветовали кушать осетров, осьминогов и авокадо, чтобы долго жить

Ежедневный рацион очень важен, если хочется иметь хорошее здоровье

10 мая 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: УТ МВД России по СФО
Фото: УТ МВД России по СФО

Диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал RT, что секрет долголетия заключается в правильном рационе питания.

Медик отметил, что на продолжительность жизни положительно влияет приём в пищу морепродуктов – осьминогов, кальмаров и креветок, а также рыбы жирных сортов. К таким относятся, например, сибирский осётр, стерлядь, белуга, севрюга, лосось, угорь или более дешёвые варианты – скумбрия и сельдь.

"Эти продукты содержат большое количество жирных кислот, витаминов и минералов. Также источником омега-3 служат авокадо и орехи", – объяснил врач.

Полезны и морские водоросли, в которых много йода и других микроэлементов. А свежие овощи, фрукты и зелень – это полезные микроэлементы и клетчатка. Один из обязательных ингредиентов – свежевыжатое оливковое масло, богатое ненасыщенными жирами.

Такой рацион поможет выводить из организма холестерин, что позволит сохранить сосуды здоровыми.

Ранее медики объяснили, от каких завтраков и ужинов можно растолстеть и никогда не похудеть.

Здоровье советы эксперта здоровое питание

Комментарии 9

Avatar Picture
Котя злой

08:13:04 10-05-2023

Озверел медик.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:30 10-05-2023

Вся полезная еда растет у себя в огороде.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:01 10-05-2023

Суть новостной ленты - побольше провокаций. Бессмысленных и беспощадных

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:59 10-05-2023

Глупо вестись на провокации. Психуют и негодуют только психически неуравновешенные люди.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:24:17 10-05-2023

а где находится это страна где проживает этот диетолог и народ который следует его советам?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:08 10-05-2023

гость (10:24:17 10-05-2023) а где находится это страна где проживает этот диетолог и нар... Ё-бург

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
прохожий

18:28:28 10-05-2023

медик из параллельной вселенной? параллельный медик?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:44 10-05-2023

поставщики ЭТОГО проплатили статейку то ))). Чтото "диетологи" не советуют кушать то что бесплатно вырастить на даче можно. А если разобраться всё что надо можно и с сибирского огорода получить ..... PS. Рядом надо было статейку написать про РЕАЛЬНЫЙ заработок в АК и про размер пенсий. Осетры блин ))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

23:16:13 10-05-2023

И еще обязательно черную и красную икру в кредит

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров