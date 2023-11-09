По словам очевидца, она осталась жива

09 ноября 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Девушку сбили на пешеходном переходе на проспекте Калинина в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".

Очевидец уточняет, что ДТП произошло около 16:00. По его словам, девушка выжила. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 7 ноября девушка погибла в жесткой аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. По информации ГИБДД, 28-летняя женщина за рулем Kia Sportage двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска.

В один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем Infiniti QX70 – его водитель и пассажир получили травмы.