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В ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск погибла 28-летняя девушка

В один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с иномаркой

08 ноября 2023, 07:39, ИА Амител

"Инцидент Барнаул"
"Инцидент Барнаул"

Девушка погибла в жесткой аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. Как рассказали в новосибирской Госавтоинспекции, 28-летняя женщина за рулем Kia Sportage двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска.

Как пишет "Инцидент Барнаул", в один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем Infiniti QX70 под управлением 25-летней женщины.

После столкновения Infiniti совершил съезд в правый по ходу движения автомобиля кювет. В результате аварии водитель автомобиля Kia погиб. Травмированы водитель Infiniti и его пассажир.

Инцидент произошел в районе гостиницы "Грань Алтая".

ДТП

Комментарии 5

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Гость

08:17:53 08-11-2023

А сидели бы на кухне, борщь варили мужикам и были бы живы. Возможно еще и счастливы.

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Гость

09:12:57 08-11-2023

28-летняя девушка и 25-летняя женщина.

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Гость

10:11:24 08-11-2023

Госатоинспекторы, однозначно говорят, то были женщины, а не девушки. Трасса смерти, пожинает в свою копилку. И будет такое до тех пор. пока не сделают дорогу, как у гребаных пиндосов, с разделительным барьером.

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Гость

10:26:17 08-11-2023

Грань Алтая, да сколько можно? Там скорость снижать надо.

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Гость

20:04:02 08-11-2023

Гость (10:26:17 08-11-2023) Грань Алтая, да сколько можно? Там скорость снижать надо.... Зачем? Она же на иномарке \m/

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