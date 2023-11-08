В ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск погибла 28-летняя девушка
В один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с иномаркой
08 ноября 2023, 07:39, ИА Амител
"Инцидент Барнаул"
Девушка погибла в жесткой аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. Как рассказали в новосибирской Госавтоинспекции, 28-летняя женщина за рулем Kia Sportage двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска.
Как пишет "Инцидент Барнаул", в один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем Infiniti QX70 под управлением 25-летней женщины.
После столкновения Infiniti совершил съезд в правый по ходу движения автомобиля кювет. В результате аварии водитель автомобиля Kia погиб. Травмированы водитель Infiniti и его пассажир.
Инцидент произошел в районе гостиницы "Грань Алтая".
08:17:53 08-11-2023
А сидели бы на кухне, борщь варили мужикам и были бы живы. Возможно еще и счастливы.
09:12:57 08-11-2023
28-летняя девушка и 25-летняя женщина.
10:11:24 08-11-2023
Госатоинспекторы, однозначно говорят, то были женщины, а не девушки. Трасса смерти, пожинает в свою копилку. И будет такое до тех пор. пока не сделают дорогу, как у гребаных пиндосов, с разделительным барьером.
10:26:17 08-11-2023
Грань Алтая, да сколько можно? Там скорость снижать надо.
20:04:02 08-11-2023
Гость (10:26:17 08-11-2023) Грань Алтая, да сколько можно? Там скорость снижать надо.... Зачем? Она же на иномарке \m/