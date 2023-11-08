В ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск погибла 28-летняя девушка

В один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с иномаркой

08 ноября 2023, 07:39, ИА Амител

"Инцидент Барнаул"

Девушка погибла в жесткой аварии на трассе Барнаул – Новосибирск. Как рассказали в новосибирской Госавтоинспекции, 28-летняя женщина за рулем Kia Sportage двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска.

Как пишет "Инцидент Барнаул", в один момент автомобилистка выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем Infiniti QX70 под управлением 25-летней женщины.

После столкновения Infiniti совершил съезд в правый по ходу движения автомобиля кювет. В результате аварии водитель автомобиля Kia погиб. Травмированы водитель Infiniti и его пассажир.

Инцидент произошел в районе гостиницы "Грань Алтая".