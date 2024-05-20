В России приостановят запрет на экспорт бензина из-за внутреннего перенасыщения

Правительство РФ продолжит следить за ситуацией с топливом

20 мая 2024, 12:27, ИА Амител

Заправка автомобиля / Фото: unsplash.com

Правительство РФ согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина из России, введенного с 1 марта на полгода, поскольку внутренний рынок насытился топливом, пишет РБК.

"Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах были восстановлены, улучшена общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей, а регионы полностью обеспечены моторным топливом", – отметили в Минэнерго РФ.

Кроме того, на НПЗ и нефтебазах сформированы запасы автомобильных бензинов, позволяющие полностью покрыть потребности внутреннего рынка.

Постановление о приостановке запрета опубликуют в начале недели. Срок действия нового решения не уточняется.

Правительство продолжит следить за ситуацией с топливом на внутреннем рынке, поэтому "приостановка запрета может быть либо продлена, либо отменена".