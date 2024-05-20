НОВОСТИЭкономика

В России приостановят запрет на экспорт бензина из-за внутреннего перенасыщения

Правительство РФ продолжит следить за ситуацией с топливом

20 мая 2024, 12:27, ИА Амител

Заправка автомобиля / Фото: unsplash.com
Заправка автомобиля / Фото: unsplash.com

Правительство РФ согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина из России, введенного с 1 марта на полгода, поскольку внутренний рынок насытился топливом, пишет РБК.

"Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах были восстановлены, улучшена общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей, а регионы полностью обеспечены моторным топливом", – отметили в Минэнерго РФ.

Кроме того, на НПЗ и нефтебазах сформированы запасы автомобильных бензинов, позволяющие полностью покрыть потребности внутреннего рынка.

Постановление о приостановке запрета опубликуют в начале недели. Срок действия нового решения не уточняется.

Правительство продолжит следить за ситуацией с топливом на внутреннем рынке, поэтому "приостановка запрета может быть либо продлена, либо отменена".

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Что будет с ценами на бензин и дизель после запрета экспорта топлива из России?

Эксперты рассказали amic.ru, какой эффект будет от запрета экспорта бензина
НОВОСТИОбщество
запреты Топливо Экспорт

Комментарии 10

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Гость

12:46:48 20-05-2024

Что, бензин подешевел от перенасыщения?!

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Гость

12:47:44 20-05-2024

из-за внутреннего перенасыщения --- че то по ценам не заметно перенасыщения. Мы бы больше ездили, если было бы подешевле, в Горный, а то и в Сочи, сразу бы пернасыщение прошло

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Гость

12:56:47 20-05-2024

СТОП, как перенасыщение? А цены не должны упасть прежде чем наступит перенасыщение?
Они как при дифиците поднялись так и остались! АУ! Хватит обдирать народ!

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Гость

13:23:00 20-05-2024

Гость (12:56:47 20-05-2024) СТОП, как перенасыщение? А цены не должны упасть прежде чем ... Нет. Но сейчас цены опять поднимутся. По другому с ценами на бензин и не бывает.

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Гость

13:50:22 20-05-2024

Правительство РФ продолжит следить за ситуацией с топливом. Понятно. Ждем очередного повышения цен на бензин.

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Гость

14:13:45 20-05-2024

Засекайте время, до момента когда из-за сложившегося на бирже дефицита цены на АЗС начнут расти, незначительно и под контролем как обычно. Но 200%

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Гость

16:09:31 20-05-2024

Гость (13:50:22 20-05-2024) Правительство РФ продолжит следить за ситуацией с топливом. ... Уже идёт повышение за апрель 92 50копеек добавил, 95 немного больше, заправки ростнефть

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Гость

16:23:20 20-05-2024

То есть лучше продавать бензин за границу чем своим дешевле? Ясно-понятно. Когда в следующий раз государство спросит про патриотизм, пусть не обессудит.

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Юрий

20:48:37 20-05-2024

Где перенасыщение с нового года на 10 рублей подорожал перенасытились я фигею от наших министерств.

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Андрей

02:03:51 21-05-2024

Переносыщили, а ценник ползет обратно верх. Вчера был на заправке, 95 стоил 54,60. Сегодня еду уже 55. Вот и весь разговор.

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