В России приостановят запрет на экспорт бензина из-за внутреннего перенасыщения
Правительство РФ продолжит следить за ситуацией с топливом
20 мая 2024, 12:27, ИА Амител
Правительство РФ согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина из России, введенного с 1 марта на полгода, поскольку внутренний рынок насытился топливом, пишет РБК.
"Объемы переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах были восстановлены, улучшена общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей, а регионы полностью обеспечены моторным топливом", – отметили в Минэнерго РФ.
Кроме того, на НПЗ и нефтебазах сформированы запасы автомобильных бензинов, позволяющие полностью покрыть потребности внутреннего рынка.
Постановление о приостановке запрета опубликуют в начале недели. Срок действия нового решения не уточняется.
Правительство продолжит следить за ситуацией с топливом на внутреннем рынке, поэтому "приостановка запрета может быть либо продлена, либо отменена".
12:46:48 20-05-2024
Что, бензин подешевел от перенасыщения?!
12:47:44 20-05-2024
из-за внутреннего перенасыщения --- че то по ценам не заметно перенасыщения. Мы бы больше ездили, если было бы подешевле, в Горный, а то и в Сочи, сразу бы пернасыщение прошло
12:56:47 20-05-2024
СТОП, как перенасыщение? А цены не должны упасть прежде чем наступит перенасыщение?
Они как при дифиците поднялись так и остались! АУ! Хватит обдирать народ!
13:23:00 20-05-2024
Гость (12:56:47 20-05-2024) СТОП, как перенасыщение? А цены не должны упасть прежде чем ... Нет. Но сейчас цены опять поднимутся. По другому с ценами на бензин и не бывает.
13:50:22 20-05-2024
Правительство РФ продолжит следить за ситуацией с топливом. Понятно. Ждем очередного повышения цен на бензин.
14:13:45 20-05-2024
Засекайте время, до момента когда из-за сложившегося на бирже дефицита цены на АЗС начнут расти, незначительно и под контролем как обычно. Но 200%
16:09:31 20-05-2024
Гость (13:50:22 20-05-2024) Правительство РФ продолжит следить за ситуацией с топливом. ... Уже идёт повышение за апрель 92 50копеек добавил, 95 немного больше, заправки ростнефть
16:23:20 20-05-2024
То есть лучше продавать бензин за границу чем своим дешевле? Ясно-понятно. Когда в следующий раз государство спросит про патриотизм, пусть не обессудит.
20:48:37 20-05-2024
Где перенасыщение с нового года на 10 рублей подорожал перенасытились я фигею от наших министерств.
02:03:51 21-05-2024
Переносыщили, а ценник ползет обратно верх. Вчера был на заправке, 95 стоил 54,60. Сегодня еду уже 55. Вот и весь разговор.