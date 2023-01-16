Девять баллов: вечерние пробки сковали Барнаул 16 января

Центр "стоит", однако на улице Кутузова проехать можно

16 января 2023, 18:11, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 16 января. Согласно оценке сервиса "Яндекс.Пробки", основные заторы сконцентрировались в центральной части города и в Индустриальном районе.

Сейчас движение замедлено по проспекту Строителей, Ленина, Красноармейскому, Калинина, улицам Цеховой, Молодёжной, Челюскинцев и в переулке Ядринцева. В спальной части города заторы на Попова, Балтийской, Власихинской, Малахова и на Павловском тракте.

Вместе с тем пробки пока можно объехать. Сравнительно легко движение идёт по улице Кутузова и шоссе Ленточный бор, однако на Змеиногорском тракте есть небольшие заторы.