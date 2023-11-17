Девять бийских компаний участвуют в нацпроекте по производительности труда

Предприятия учатся бережливому производству

17 ноября 2023, 17:30, ИА Амител

Сразу девять компаний Бийска принимают участие в национальном проекте "Производительность труда". Он направлен на достижение национальной цели развития страны "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", которую поставил президент.

Алтайский край приступил к реализации нацпроекта в 2019 году. Бийск представляют организации, занятые в сфере обрабатывающих производств. Это ООО "Мороз", ООО "Бийский лесхоз", АО "Алтайвитамины", ООО "ЭСД – БИКЗ", АО "БПО "Сибприбормаш", ЗАО "ПО "Спецавтоматика". Также участниками стали предприятия сферы строительства (ООО "ПМП "Металлургмонтаж"), вспомогательной транспортной деятельности (ГУП ДХ АК "Юго-восточное ДСУ"), жилищно-коммунального хозяйства (МУП г. Бийска "Водоканал").

Участие в нацпроекте позволяет предприятиям без значительных финансовых затрат повысить эффективность производства, а также развить компетенции сотрудников в проектном управлении и применении инструментов бережливого производства.

На семи бийских предприятиях уже завершена активная шестимесячная фаза по оптимизации производственных процессов. В результате внедрения технологий бережливого производства на пилотных участках в среднем время протекания процесса сократилось в 1,7 раза, а выработка сотрудников увеличилась в 1,4 раза.

"Реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда" в границах наукограда осуществляется при содействии администрации города Бийска. Двое сотрудников администрации прошли обучение по использованию инструментов бережливого производства, адаптированных для офисных процессов. Это позволило им приобщиться к методологии адресной работы экспертов Регионального центра компетенций на предприятиях, в рамках которой применяются те же самые инструменты, дающие возможность выстроить систему непрерывных улучшений на производстве", – отметил временно исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20 65 39, 20 65 56 или электронной почте innov@alregn.ru.