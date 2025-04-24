Девять человек пострадали в жестком ДТП с автобусом в Петрозаводске

Следственный комитет проводит проверку

24 апреля 2025, 11:56, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Петрозаводске. Как сообщает KarelInform, Следственный комитет проводит проверку.

Авария произошла 23 апреля на улице Муезерской. Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой лоб в лоб, после чего первый отбросило на другую сторону дороги. Шесть человек госпитализировали.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.