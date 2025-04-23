Ребенок попал под машину, играя возле проезжей части в Барнауле
Инцидент произошел на улице Георгия Исакова
23 апреля 2025, 18:10, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: Barnaul 22
Ребенок попал под машину на пешеходном переходе в Барнауле. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.
Инцидент произошел еще 21 апреля, на улице Георгия Исакова. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, дети баловались недалеко от проезжей части: в один момент мальчик начал убегать от другого и налетел на машину. Водитель автомобиля вышел и помог ребенку подняться.
В Госавтоинспекции города рассказали, что водитель – 33-летний мужчина. Он ехал за рулем Toyota Avensis. Пострадавшему девять лет – его доставили в краевой клинический центр охраны материнства и детства с травмами. Проводится проверка.
03:18:52 24-04-2025
К сожалению, в Барнауле большинство детских игровых площадок находится в окружении парковок или проезжей части дворов или даже улиц. Исключение составляют только детские площадки в парках и в самых новых квартала города, например, Норд в районе Солнечной поляны. Оно это нужно рано или поздно исправлять. Так поступают все больше городов. Именно поэтому я предлагаю создать пешеходную зону на проспекте Социалистическом с большой общедоступной детской площадкой от улицы Партизанской до корпуса университета. О этом я пишу в ВК сообществе Комфорт центра Барнаула. К сожалению, в Барнауле население никто не спрашивает. Как это могло бы быть, наглядно видно на примере школьных улиц Парижа. Там планируется сделать 300 пешеходных зон на улицах только потому, что рядом находится школа. Уже преобразовано более 200 улиц. На последнем референдуме 23 марта 2025 года 66 процентов проголосовавших поддержало это и высказалось за расширение преобразований. И подобных городов на свете множество. В Барнауле же люди вынуждены использовать детские площадки в окружени машин. Например, у ТЦ Гулливер. Хорошо, конечно, что она есть, спрос на нее очень высокий. Но лучше это делать по человечески.
13:41:32 24-04-2025
Евгений Иванов (03:18:52 24-04-2025) К сожалению, в Барнауле большинство детских игровых площадок...
пишете все верно, но причем тут Париж? как-то некорректно сравнивать столицу страны с провинциальным городом. сравнивайте Москву тогда или Питер
17:19:54 24-04-2025
Гость (13:41:32 24-04-2025) пишете все верно, но причем тут Париж? как-то некорректн... Париж здесь не при чем, дело в принципе. Всё пригороды и районы Парижа это делают. К сожалению в яРоссии беспредел. Москва создаёт много пешеходных зон, это правда, но в Москве нет 300 школьных пешеходных улиц. Забудьте про Париж, есть много других примеров. Их нужно перечислять? Я привел только самый наглядный пример.
14:44:24 24-04-2025
Евгений Иванов (03:18:52 24-04-2025) К сожалению, в Барнауле большинство детских игровых площадок... что там хорошего?грязь, загазованность и травматизм. в самой грязной части города "хорошая" площадка? нуну. конструктивно и дизайн - да. расположение категорически нет
17:13:43 24-04-2025
Гость (14:44:24 24-04-2025) что там хорошего?грязь, загазованность и травматизм. в самой... Зайдите в ВК сообщество Комфорт центра Барнаула и там как раз сразу найдете изображения того, как могла бы выглядеть детская площадка. Лучше места в центре просто нет. Изображения сделаны на основе реального окружения проспекта.
14:48:25 24-04-2025
Евгений Иванов (03:18:52 24-04-2025) К сожалению, в Барнауле большинство детских игровых площадок... А мусорные баки для этих кварталов установить напротив налоговой. Карманы для приезжающих скорых и пожарных сделать на Ленинском и Красноармейском
17:31:21 24-04-2025
Гость (14:48:25 24-04-2025) А мусорные баки для этих кварталов установить напротив налог... Решаемо.иречь ведь не идёт о перекрытии улицы без всякой подготовки. Вы думаете у пешеходных зон в других городах все было на блюдечке? Основные принципы организации пешеходных зон - близость к местам проживания и людские потоки.
07:41:00 24-04-2025
нельзя перекрывать строителей пешеходной зоной! а в целом, проблема с детскими площадками важна!
11:49:17 24-04-2025
Гость (07:41:00 24-04-2025) нельзя перекрывать строителей пешеходной зоной! а в целом, п...
Конечно, перекрывать проспект Строителей не нужно. Речь идёт только о о пешеходной зоне на проспекте Социалистическом, причем, в том участке, где проспект Социалистический соприкасается с проспектом Строителей, я говорю лишь о пешеходной зоне длиной 400 метров до корпуса университета, а ниже до улицы Молодежной въезд и парковки можно оставить. То есть улица станет несквозной, но доступность на автомобиле здесь сохранится прежняя практически. Это важно для борьбы с пробками. Создав препятствие здесь, мы стимулирует больше владельцев частных автомобилей не использовать свой автомобиль для поездок в центральную часть города. Именно так борьба строится во всех успешных и комфортных городах мира. Обратите внимание, по Генеральному плану развития Барнаула уже сейчас на перекрестке проспекта Красноармейского и проспекта Строителей должно идти строительство развязки. Бездарное планирование. Такая развязка заполонит улицы центра автомобилями ещё больше, а центр превратит в злачное место, где находиться мало кому будет приятно. Огромные деньги предполагается спускать благодаря некомпетентности специалистов администрации города. Гораздо полезнее затратить эти деньги на общественный транспорт и новую пешеходную зону. В частности, трамвайный путь, связывающий площадь Советов и Павловский тракт.