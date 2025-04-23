Ребенок попал под машину, играя возле проезжей части в Барнауле

Инцидент произошел на улице Георгия Исакова

23 апреля 2025, 18:10, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: Barnaul 22

Ребенок попал под машину на пешеходном переходе в Барнауле. Об этом сообщает паблик Barnaul 22.

Инцидент произошел еще 21 апреля, на улице Георгия Исакова. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, дети баловались недалеко от проезжей части: в один момент мальчик начал убегать от другого и налетел на машину. Водитель автомобиля вышел и помог ребенку подняться.

В Госавтоинспекции города рассказали, что водитель – 33-летний мужчина. Он ехал за рулем Toyota Avensis. Пострадавшему девять лет – его доставили в краевой клинический центр охраны материнства и детства с травмами. Проводится проверка.