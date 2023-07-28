Девять человек в больнице. Информацию по пострадавшим при взрыве в Таганроге уточнили

Одна из госпитализированных – с черепно-мозговой травмой, проведена операция

28 июля 2023, 22:41, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

Информацию по пострадавшим при взрыве в Таганроге уточнили. В своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в медучреждения города доставили 12 человек, из которых двое отказались от госпитализации.

"Девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики. Одна из госпитализированных – с черепно-мозговой травмой, проведена операция", – заявил он.

На месте происшествия дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет.