Минобороны РФ: в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты

Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города

28 июля 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Василия Голубева

В Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, Киев совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате теракта повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие.

Как ранее заявлял губернатор Ростовской области Василий Голубев, пострадали 15 человек. Девять из них доставили в больницы – их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.