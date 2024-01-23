Девять человек, в том числе два ребенка, пострадали в ДТП за сутки на Алтае

Зафиксировано свыше 800 нарушений ПДД — 19 водителей поймали за рулем пьяными

23 января 2024, 19:59, ИА Амител

Знак аварийной остановки / Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в Алтайском крае произошло шесть аварий – в них пострадали девять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что основными причинами аварий в крае являются нарушения правил расположения на проезжей части, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили свыше 800 нарушений правил дорожного движения, а 19 водителей поймали за рулем пьяными.