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Три человека погибли в ДТП на Алтае из-за вылета машины на встречную полосу

На месте скончались оба водителя и пассажир одной из машин

23 января 2024, 15:33, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru
Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Троицком районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 23 января в районе села Гордеевка.

"Водитель автомобиля Kia Ceed при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Land Rover Defender", – рассказали в ведомстве.

На месте скончались оба водителя. В автомобиле Land Rover находились два пассажира – один скончался, другой получил травмы различной степени тяжести.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, в том числе персональные данные людей.

ДТП Алтайский край

Комментарии 5

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Гость

18:16:30 23-01-2024

Там дорога в ужасном состоянии, бесконечный ремонт, зигзаги, непонятно куда ехать.

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туту

18:26:14 23-01-2024

Проклятое место этот Троицкий район. Недели не было без аварий там.

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Гость

19:58:32 23-01-2024

туту (18:26:14 23-01-2024) Проклятое место этот Троицкий район. Недели не было без авар... Не даром зовут "гнилой угол" этот район.

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Гость

09:52:15 24-01-2024

В Троицком районе нет Чуйского тракта. Чуйский тракт начинается только в Бийске.

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Гость

16:24:08 24-01-2024

Гость (09:52:15 24-01-2024) В Троицком районе нет Чуйского тракта. Чуйский тракт начинае... Он так-то от Новосибирска идет

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