Три человека погибли в ДТП на Алтае из-за вылета машины на встречную полосу
На месте скончались оба водителя и пассажир одной из машин
23 января 2024, 15:33, ИА Амител
Машина скорой помощи / Фото: amic.ru
Три человека погибли и один получил травмы в результате ДТП на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Троицком районе, сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло 23 января в районе села Гордеевка.
"Водитель автомобиля Kia Ceed при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Land Rover Defender", – рассказали в ведомстве.
На месте скончались оба водителя. В автомобиле Land Rover находились два пассажира – один скончался, другой получил травмы различной степени тяжести.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, в том числе персональные данные людей.
18:16:30 23-01-2024
Там дорога в ужасном состоянии, бесконечный ремонт, зигзаги, непонятно куда ехать.
18:26:14 23-01-2024
Проклятое место этот Троицкий район. Недели не было без аварий там.
19:58:32 23-01-2024
туту (18:26:14 23-01-2024) Проклятое место этот Троицкий район. Недели не было без авар... Не даром зовут "гнилой угол" этот район.
09:52:15 24-01-2024
В Троицком районе нет Чуйского тракта. Чуйский тракт начинается только в Бийске.
16:24:08 24-01-2024
Гость (09:52:15 24-01-2024) В Троицком районе нет Чуйского тракта. Чуйский тракт начинае... Он так-то от Новосибирска идет