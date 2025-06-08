Девять женщин обвинили Джареда Лето в сексуальных домогательствах
Одна из предполагаемых жертв заявила, что актер долгое время "приставал" к несовершеннолетним девушкам
08 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Девять женщин обвинили в непристойном поведении американского актера и певца Джареда Лето. Многие девушки на момент произошедшего были несовершеннолетними, пишет журнал Air Mail.
Одна из предполагаемых жертв заявила, что домогательства со стороны актера к несовершеннолетним девушкам якобы "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса.
В материале упоминаются вечеринки, которые раньше устраивал Джаред Лето.
"Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других – напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети", – пишет журнал.
При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечая, что он "не писал и не одобрял приглашение и только недавно увидел его впервые".
По данным Air Mail, такие обвинения выдвигаются в отношении Лето уже в который раз. В 2005 году газета New York Post писала со ссылкой на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.
13:28:13 08-06-2025
Что там на фронте ?
Представляю во время войны с Германией Сов информ бюро такую желтуху бы распространяло ...
15:01:29 08-06-2025
хотят зависти подруг?
#ябынеобвинила
15:40:28 08-06-2025
Понятно одно - от баб надо держаться подальше.
20:40:41 08-06-2025
Гость (15:40:28 08-06-2025) Понятно одно - от баб надо держаться подальше. ...
К мужикам поближе?
09:37:35 09-06-2025
Гость из будущего (20:40:41 08-06-2025) К мужикам поближе? ... Вообще подальше от всего социума.
09:42:12 09-06-2025
Гость из будущего (20:40:41 08-06-2025) К мужикам поближе? ...
Это только лишь твои фантазии. Ты ими всю жизнь и живешь.
09:47:45 09-06-2025
Гость (15:40:28 08-06-2025) Понятно одно - от баб надо держаться подальше. ... давно пора
17:59:05 08-06-2025
Эх,ништяк! Красавчик!
22:23:31 08-06-2025
он гей
06:35:40 09-06-2025
Гость (22:23:31 08-06-2025) он гей... чего только не скажут из зависти ...
07:36:36 09-06-2025
Элен без ребят (06:35:40 09-06-2025) чего только не скажут из зависти ...... Отдалась бы ему?
08:53:23 09-06-2025
Подобные обвинения надо принимать в течение трёх дней, всё что позже - расчётливая клевета.