Девять женщин обвинили Джареда Лето в сексуальных домогательствах

Одна из предполагаемых жертв заявила, что актер долгое время "приставал" к несовершеннолетним девушкам

08 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Джаред Лето / Кадр из фильма "Американский психопат"

Девять женщин обвинили в непристойном поведении американского актера и певца Джареда Лето. Многие девушки на момент произошедшего были несовершеннолетними, пишет журнал Air Mail.

Одна из предполагаемых жертв заявила, что домогательства со стороны актера к несовершеннолетним девушкам якобы "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса.

В материале упоминаются вечеринки, которые раньше устраивал Джаред Лето.

"Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других – напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети", – пишет журнал.

При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечая, что он "не писал и не одобрял приглашение и только недавно увидел его впервые".

По данным Air Mail, такие обвинения выдвигаются в отношении Лето уже в который раз. В 2005 году газета New York Post писала со ссылкой на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.