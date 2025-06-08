НОВОСТИПроисшествия

Девять женщин обвинили Джареда Лето в сексуальных домогательствах

Одна из предполагаемых жертв заявила, что актер долгое время "приставал" к несовершеннолетним девушкам

08 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Джаред Лето / Кадр из фильма "Американский психопат"
Джаред Лето / Кадр из фильма "Американский психопат"

Девять женщин обвинили в непристойном поведении американского актера и певца Джареда Лето. Многие девушки на момент произошедшего были несовершеннолетними, пишет журнал Air Mail.

Одна из предполагаемых жертв заявила, что домогательства со стороны актера к несовершеннолетним девушкам якобы "долгое время были открытым секретом" в индустрии шоу-бизнеса.

В материале упоминаются вечеринки, которые раньше устраивал Джаред Лето.

"Молодых женщин якобы вербовали для участия в этих мероприятиях, некоторые через модельные агентства, других – напрямую. Одно приглашение на вечеринку приветствовало гостей словами "Привет, дети", – пишет журнал.

При этом представители самого актера отрицают все обвинения, отмечая, что он "не писал и не одобрял приглашение и только недавно увидел его впервые".

По данным Air Mail, такие обвинения выдвигаются в отношении Лето уже в который раз. В 2005 году газета New York Post писала со ссылкой на источники, что актер якобы пытался познакомиться с несовершеннолетними моделями.

Знаменитости

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

13:28:13 08-06-2025

Что там на фронте ?
Представляю во время войны с Германией Сов информ бюро такую желтуху бы распространяло ...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:01:29 08-06-2025

хотят зависти подруг?
#ябынеобвинила

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:28 08-06-2025

Понятно одно - от баб надо держаться подальше.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

20:40:41 08-06-2025

Гость (15:40:28 08-06-2025) Понятно одно - от баб надо держаться подальше. ...
К мужикам поближе?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:35 09-06-2025

Гость из будущего (20:40:41 08-06-2025) К мужикам поближе? ... Вообще подальше от всего социума.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:12 09-06-2025

Гость из будущего (20:40:41 08-06-2025) К мужикам поближе? ...
Это только лишь твои фантазии. Ты ими всю жизнь и живешь.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

09:47:45 09-06-2025

Гость (15:40:28 08-06-2025) Понятно одно - от баб надо держаться подальше. ... давно пора

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:05 08-06-2025

Эх,ништяк! Красавчик!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:31 08-06-2025

он гей

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:35:40 09-06-2025

Гость (22:23:31 08-06-2025) он гей... чего только не скажут из зависти ...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:36 09-06-2025

Элен без ребят (06:35:40 09-06-2025) чего только не скажут из зависти ...... Отдалась бы ему?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:23 09-06-2025

Подобные обвинения надо принимать в течение трёх дней, всё что позже - расчётливая клевета.

  15 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров