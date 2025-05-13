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Депардье приговорили к условному сроку за домогательства к двум женщинам

Также актера включат в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления

13 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Жерар Депардье / Фото: Zuma / TASS / Frederic Kern
Жерар Депардье / Фото: Zuma / TASS / Frederic Kern

Суд в Париже признал 76-летнего актера Жерара Депардье виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами. Как сообщает BFMTV, его приговорили к полутора годам тюрьмы условно, включению в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, а также обязали выплатить по тысяче евро компенсации жертвам.

Речь идет об инцидентах, которые произошли во время съемок фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Две женщины, 54-летняя художница-декоратор и 34-летняя ассистентка, обвинили Депардье в домогательствах. По словам первой, артист прижал ее к себе и начал лапать, а на вторую напал, когда шел с ней из гримерки на съемочную площадку.

Депардье отрицал обвинения. В ходе разбирательств он заявил суду, что "вульгарен, груб, сквернословит", однако "не трогает" женщин". Прокурор рекомендовал приговорить актера к 18 месяцам лишения свободы условно, включить в реестр и направить на психологическое лечение.

Отмечается, что при вынесении решения суд принял во внимание "возраст ответчика, ухудшающееся состояние его здоровья и его позицию по фактам, которые он оспаривает, по-видимому, не усвоив концепцию согласия". Сам Депардье не присутствовал на заседании – по словам адвоката, он находится на съемках в Португалии.

культура суд

Комментарии 4

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Гость

17:15:12 13-05-2025

красивый

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Гость

20:24:45 13-05-2025

экий скуф-шалун! ххахаха

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Гость

20:47:23 13-05-2025

Бедненький Кампана, а ведь было и не две, просто остальные довольны остались! 🤣

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Коротин

05:42:06 14-05-2025

У маньячило,на улицу страшно выходить

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