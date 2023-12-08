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Девятибалльные пробки образовались в Барнауле вечером 8 декабря

Пока Строителей "стоит", на проспекте Ленина проехать будет проще

08 декабря 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

9-балльные пробки образовались в Барнауле вечером в последний рабочий день недели, 8 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сильный затор образовался в центре города – стоят автомобили на проспекте Строителей, Красноармейском и прилегающих улицах. Проезд через мост на проспекте Ленина сравнительно свободен.

Также длинная пробка образовалась на Змеиногорском тракте. На объездной дороге автомобили стоят на Загородной. В спальной части города – на Павловском тракте, Власихинской, Балтийской, Малахова, Попова.

Барнаул Пробки

Комментарии 4

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Гость

18:00:56 08-12-2023

Понаделали выделенки, получайте

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Гость

18:46:56 08-12-2023

Перекрыли Соц для ёлки, получайте

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Гость

19:29:02 08-12-2023

Гость (18:46:56 08-12-2023) Перекрыли Соц для ёлки, получайте... точно. закрытие соца влияет на стояние строителей из центра. ты сегодня таблетки забыл принять или врачи рано дозировку снизили?

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Гость

22:16:46 09-12-2023

привыкли все не ездить по мосту на Ленина

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