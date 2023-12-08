Девятибалльные пробки образовались в Барнауле вечером 8 декабря

Пока Строителей "стоит", на проспекте Ленина проехать будет проще

08 декабря 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

9-балльные пробки образовались в Барнауле вечером в последний рабочий день недели, 8 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сильный затор образовался в центре города – стоят автомобили на проспекте Строителей, Красноармейском и прилегающих улицах. Проезд через мост на проспекте Ленина сравнительно свободен.

Также длинная пробка образовалась на Змеиногорском тракте. На объездной дороге автомобили стоят на Загородной. В спальной части города – на Павловском тракте, Власихинской, Балтийской, Малахова, Попова.