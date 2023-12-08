Девятибалльные пробки образовались в Барнауле вечером 8 декабря
Пока Строителей "стоит", на проспекте Ленина проехать будет проще
08 декабря 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
9-балльные пробки образовались в Барнауле вечером в последний рабочий день недели, 8 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сильный затор образовался в центре города – стоят автомобили на проспекте Строителей, Красноармейском и прилегающих улицах. Проезд через мост на проспекте Ленина сравнительно свободен.
Также длинная пробка образовалась на Змеиногорском тракте. На объездной дороге автомобили стоят на Загородной. В спальной части города – на Павловском тракте, Власихинской, Балтийской, Малахова, Попова.
18:00:56 08-12-2023
Понаделали выделенки, получайте
18:46:56 08-12-2023
Перекрыли Соц для ёлки, получайте
19:29:02 08-12-2023
Гость (18:46:56 08-12-2023) Перекрыли Соц для ёлки, получайте... точно. закрытие соца влияет на стояние строителей из центра. ты сегодня таблетки забыл принять или врачи рано дозировку снизили?
22:16:46 09-12-2023
привыкли все не ездить по мосту на Ленина