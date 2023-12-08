В Барнауле восстановили движение трамваев после аварии

Трамваи № 5, 7, 9 и 10 снова ездят по прежней схеме

08 декабря 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле восстановлено движение трамваев № 5, 7, 9, 10 по прежним схемам, сообщает мэрия.

С утра 8 декабря вагоны были вынуждены ездить по измененным маршрутам из-за неполадок на сетях в районе улиц лиц Антона Петрова и Малахова.

"В настоящее время указанные трамваи курсируют по своим привычным маршрутам", – отметили в городской администрации.

7 декабря в Барнауле также меняли маршруты трамваев из-за повреждения кабеля, только в районе улиц Юрина и Малахова.