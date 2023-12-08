В Барнауле восстановили движение трамваев после аварии
Трамваи № 5, 7, 9 и 10 снова ездят по прежней схеме
08 декабря 2023, 13:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле восстановлено движение трамваев № 5, 7, 9, 10 по прежним схемам, сообщает мэрия.
С утра 8 декабря вагоны были вынуждены ездить по измененным маршрутам из-за неполадок на сетях в районе улиц лиц Антона Петрова и Малахова.
"В настоящее время указанные трамваи курсируют по своим привычным маршрутам", – отметили в городской администрации.
7 декабря в Барнауле также меняли маршруты трамваев из-за повреждения кабеля, только в районе улиц Юрина и Малахова.
17:42:10 08-12-2023
Что-то не везет нашим трамваям в этом году!