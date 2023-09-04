Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 4 сентября
Наибольшие заторы наблюдаются по пути в центр города
04 сентября 2023, 08:15, ИА Амител
Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром в понедельник, 4 сентября, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, участках улиц Власихинской, Фурманова, Советской Армии, 2-й Строительной, Кутузова и шоссе Ленточный бор.
Также движение существенно затруднено на улицах Просторная, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Юрина и некоторых других.
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