Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 4 сентября

Наибольшие заторы наблюдаются по пути в центр города

04 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром в понедельник, 4 сентября, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, участках улиц Власихинской, Фурманова, Советской Армии, 2-й Строительной, Кутузова и шоссе Ленточный бор.

Также движение существенно затруднено на улицах Просторная, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Юрина и некоторых других.