Какой закон о такси начал действовать с 1 сентября и что он меняет?

C 1 сентября в России заработал новый закон о такси, из-за которого могут вырасти цены на поездки

01 сентября 2023, 11:30, ИА Амител

Такси/ Фото: https://unsplash.com

С 1 сентября в России вступает в силу новый закон о такси (ФЗ № 580). Он должен сделать сферу такси прозрачной. Водители теперь должны иметь разрешение на работу, справку об отсутствии судимости, пройти аттестацию, войти в реестр и даже купить специальную страховку. Amic.ru рассказывает, что он меняет для таксистов.

Что это за закон?

С 1 сентября в силу вступает новый закон о такси (ФЗ №580). У водителей появится три варианта официального оформления на выбор. Это работа по найму с заключением трудового договора, регистрация ИП, либо работа в качестве самозанятого. Последние должны будут соблюдать одни правила с ИПэшниками или работниками компаний-перевозчиков. Отличие одно: у самозанятого должен быть договор с одной из служб заказа такси и возить пассажиров без него он не может. ИП и самозанятые в свою очередь с 1 сентября могут самостоятельно устанавливать тарифы на перевозку, сотрудничая со службами заказа.

У всех водителей на руках должно быть разрешение на работу такси, которое выдается бесплатно. Чтобы его получить, водители приносят медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для управления авто, права категории "Б". Нужен ещё водительский стаж от трёх лет, справка об отсутствии или наличии судимости за определенные преступления и выписка из реестра такси. У самозанятых должен быть и договор со службой заказа такси.

Кроме того, таксист должен иметь при себе номер записи в реестр перевозчиков, в авто должна быть информация о водителе и компании-перевозчике, срок действия и номер разрешения на перевозку, контактный номер для жалоб и так далее.

Чтобы водить пассажиров, таксист обязан пройти аттестацию на знания города. На "экзамене" него спрашивают, где располагаются органы местного самоуправления, достопримечательности, больницы, школы и другие значимые объекты города.

А ещё водители должны будут проходить медосмотры и заполнять путевые листы перед сменой.

Какие документы должны быть у таксистов?

В итоге у водителей такси должны быть следующие документы:

у тех, кто сотрудничает с таксопарком – справка об отсутствии или наличии судимости;

у самозанятых, которые работают с сервисом заказа такси напрямую или через таксопарк, – справка об отсутствии или наличии судимости, разрешение на работу перевозчиком и бумага о включении авто в реестр легкового такси в случае, если водитель использует собственную машину;

у таксопарков – разрешение на работу перевозчиком и документ о включении машины в реестр легкового такси;

арендодатель автомобилей обязан вписать автомобили в реестр легкового такси.

Какие реестры такси появляются?

По новому закону появилось три реестра. Это реестр легковых такси, перевозчиков и служб заказа легкового такси. Сервис заказа такси может отдать водителю заказ только когда информация о нём есть в реестрах перевозчиков и легковых такси. По этим реестрам водителей будут проверять каждый день.

Кому-то запретят водить такси?

Да. Водить такси будет нельзя следующим водителям:

с непогашенной или неснятой судимостью за убийство, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, разбой и другие преступления по статье 328.1 ТК РФ;

с тремя или более непогашенными штрафами за нарушение ПДД за день до перевозки;

тем, кто лишён водительских прав и арестован за нарушение ПДД более раза за год;

тем, кто не прошёл аттестацию.

Разрешение работает по всей стране?

Нет. Водители работать только в тех регионах, где они получили разрешение.

А что меняется для служб заказа такси?

Служба заказа такси 1 сентября полностью отвечает перед пассажиром, несёт солидарную ответственность с нелегальным водителем и субсидиарную с перевозчиком, если нужно возместить реального ущерба, который не покрыла страховка ОСАГО. Если служба заказа такси будет сотрудничать с нелегальными водителями, её могут заблокировать.

Затраты на такси вырастут?

Да. ИП и самозанятые должны будут сами платить за прохождение медосмотров. Но больше всего проблем затрат водители понесут из-за того, что теперь они должны будут обязательно иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. Этот полис дороже ОСАГО для обычных водителей. ИП и самозанятые должны будут покупать его самостоятельно.

Кроме того, власти регионов смогут устанавливать свои требования к такси — например, желтый кузов, "шашечки" на боку, оранжевый фонарь на крыше и так далее. В таком случае службы заказа такси или таксисты также должны будут потратиться, чтобы исполнить эти нормы.

Вырастут ли цены на такси?

На этот счет единого мнения нет. Российские СМИ писали, что цены должны увеличиться примерно на 30%. При этом сообщалось, что в российских регионах с начала 2023 года стоимость поездки на такси и так уже выросла на 25%. Однако барнаульские таксисты рассказывали amic.ru, что пока не заметили серьёзного роста цен на такси.

Подробнее о ситуации с ростом цен на такси из-за нового закона и о других связанных с ним проблемах можно прочитать здесь.