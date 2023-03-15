Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула утром 15 марта
Добраться до работы из спальной части краевой столицы сложно как по Павловскому тракту, так и по "объездной"
15 марта 2023, 09:15, ИА Амител
Пробки в девять баллов сковали улицы Барнаула утром в среду, 15 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Сейчас заторы наблюдаются на Павловском тракте, проспектах Строителей, Калинина, улицах Власихинской, Челюскинцев, Энтузиастов, Солнечной Поляне, а также на "объездной" дороге – на шоссе Ленточный Бор, улицах Кутузова и Загородной.
В центре города особых сложностей с проездом нет, однако на Цеховой и Сизова отмечаются уже традиционные утренние пробки. Снизиться интенсивность заторов должна к 10:00.
Напомним, что вчера вечером, 14 марта, в Барнауле образовались 10-балльные пробки. Движение было затруднено почти по всем основным дорогам краевой столицы.
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