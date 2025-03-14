Девятиэтажный офисный центр со спортивным "ядром" разрешили строить на Горе
Эскизы объекта повторно презентовали на градсовете
14 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Административное здание со спорткомплексом и подземным паркингом построят на Змеиногорском тракте, 100. На небольшом участке планируют разместить девятиэтажный объект и "купол" со спортивным залом. Эскизы центра презентовали повторно на градсовете 13 марта. Эксперты похвалили архитектуру здания, однако вновь подняли вопрос о правомерном использовании соседних земель.
Устранить ошибки
Офисный центр, по проекту, состоит из двух блоков. Первый – многоэтажный объем, в котором разместятся административные и торговые помещения. Второй – спортивная "пристройка", где архитекторы расположили универсальный спортивный зал (можно использовать для тенниса), площадки для игр в волейбол, баскетбол, гимнастики. Возможно, в будущем здесь откроют детскую спортшколу.
Проект офисного центра на Змеиногорском тракте, 100 / Фото: мастерская "Классика"
Обновленный проект презентовал архитектор, руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг. Он отметил, что на прошлом заседании (впервые центр представили в августе 2024 года) у комиссии были вопросы по инсоляции здания (степени освещенности) и транспортной доступности объекта: добраться до участка строительства можно было только по территории соседнего дома.
"Мы пересмотрели транспортную схему земельного участка. Заключен договор аренды территории, расположенной с северной стороны, на период строительства этого сооружения и первичной эксплуатации", – отметил Александр Деринг.
Также комиссия просила увеличить парковочные места на территории офисного центра. Архитекторы выполнили эту рекомендацию.
"Общее количество парковочных мест в границах участка выросло до 75: 25 – на наземной парковке, 50 – в подземном паркинге", – отметил Александр Деринг.
Украшение квартала
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников вновь поднял "земельный" вопрос. Он обратил внимание, что подъезд к зданию ведется по территории пятиэтажного многоквартирного дома. Александр Деринг отметил: на площадку предусмотрен и второй въезд, который никак не коснется жильцов многоквартирника. Однако застройщик (компания "Мой дом") сейчас ведет переговоры с жильцами дома об использовании проезда по их участку.
"Объект выглядит очень красиво, современно и, честно говоря, хотелось бы, чтобы наш город такой объект украсил, в частности, застройку Змеиногорского тракта. Что касается земельных вопросов, то, по-моему, заказчик работает сейчас над оформлением права ограниченного пользования для этого проезда", – сказал архитектор Сергей Боженко.
С его мнением согласился исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин. Он отметил современную архитектуру здания, которое гармонично вписывается в градостроительную концепцию квартала. Член градсовета Евгений Носенко предложил инвестору сделать на участке небольшой сквер с малыми архитектурными формами и фонтаном.
В итоге проект офисного центра утвердили, но застройщику рекомендовали завершить оформление земли.
09:31:06 14-03-2025
Ну сколько можно уже?! Там итак помойка стала вместо жилого комплекса!!!! Еще и это здание воткнуть - не пройти-не проехать!!! Сколько у нас, жильцов, было собраний - мы все против!! Против этого офисного центра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:24:55 14-03-2025
Андрей (09:31:06 14-03-2025) Ну сколько можно уже?! Там итак помойка стала вместо жилого ... никто нас не спрашивает. Только моральные уроды это будут дальше продвигать. Чтоб их приподняло и резко опустило
10:00:42 14-03-2025
Против этого офисного центра!!!!!!.....Ваш колхоз-то лучше? Только коров не хватает. А помойка там всегда была. При чём здесь новостройка?
10:40:47 14-03-2025
Гость (10:00:42 14-03-2025) Против этого офисного центра!!!!!!.....Ваш колхоз-то лучше? ... Что написали-то - хоть сами читали? :))
10:32:37 14-03-2025
Весь квартал против данной застройки! Почему не учитывают то, что жильцы не только 100го дома обратились в суд. Офисное здание здесь абсолютно не нужно!!!
10:35:15 14-03-2025
Почему бы уважаемым архитекторам не воткнуть этот чудесный офисник в своем дворе? Здесь они лезут на землю не только дома N100, но и 104 П/5. Они просто заберут парковку у 104 П/5, на каком основании?
10:36:52 14-03-2025
Нам такое украшение не надо!!!!
Учитывать нужно интересы жильцов!
10:39:55 14-03-2025
Интересно получилось. Удачи застройщику.
10:42:36 14-03-2025
Виктория (10:35:15 14-03-2025) Почему бы уважаемым архитекторам не воткнуть этот чудесный о... Еще и на этапе подготовки к строительству и строительства - задохнемся! Проехать будет - нереально! Про парковку - вообще молчу....
18:37:27 14-03-2025
Андрей (10:42:36 14-03-2025) Еще и на этапе подготовки к строительству и строительства -... Особенно наш первый подъезд. Пусть у себя во дворе строят эту коробку.
10:43:49 14-03-2025
на горе за церковью остановка Алтай есть стадион и примыкает к нему графское поместье - удивительно сохранившееся и его лестница и парк. Восстановите здание, перенесите туда художественный музей или краевой музей и будет место под строительство в городе в центре
15:20:04 14-03-2025
Гость (10:43:49 14-03-2025) на горе за церковью остановка Алтай есть стадион и примыкает...
ну вообщет это здание школы начала 20 века, и в принципе свою образовательную функцию до сих пор выполняет (или уже студенты архитекторы съехали, не в курсе), хотя привести его в порядок вместе со сквером было бы не плохо
10:46:41 14-03-2025
Половина Центрального района КРАЕВОГО ЦЕНТРА похожа на деревню Староперд......во. Офигеть как там "красиво". Просто картошку удобно выращивать у себя в огороде.
10:47:45 14-03-2025
а обещали поликлинику на горе, но офисник видимо нужнее.
15:24:29 14-03-2025
Гость (10:47:45 14-03-2025) а обещали поликлинику на горе, но офисник видимо нужнее. ... У участка есть собственник. На кой ему сдалась поликлиника?
11:14:09 14-03-2025
А что же вы не сказали, что переговоры ведутся в суде об использовании земли?
Жители района против такого соседства. Утвердите , пожалуйста, другой вариант застройки. Прикрывать огромный офисник спортивным объектом , ну такое себе товарищи… пищим о том, что хотим донести до инвесторов…. Очень жаль, что во главе стоит вопрос об обогащении, а не о том, чтобы закрыть действительно необходимый вариант.
18:40:42 14-03-2025
Гость (11:14:09 14-03-2025) А что же вы не сказали, что переговоры ведутся в суде об исп... А зачем им это говорить? Мы же спим и видим этот чудо-офисник у себя на парковке.
12:00:25 14-03-2025
Главное на офисный центр место находят, а для государственной школы в этом районе места нет.
15:25:21 14-03-2025
Гость (12:00:25 14-03-2025) Главное на офисный центр место находят, а для государственно... Ну так участок частный причем тут государственная школа?
12:04:43 14-03-2025
Когда люди совсем против, модный архитектор Деринг может и поспорить на ящик коньяка с жильцами что их "халупы" вырастут в цене после того как там будет построено его творенье. Правда для этого надо сильно быть против, что бы заслужить встречу с архитектором, а там он ограниченному кругу лиц ( ибо лишних просто не пустят) объяснит что к чему,а может уже и на 2 ящика заспорит. Мужайтесь.
20:37:25 14-03-2025
Интересно во снах застройщиков ведутся переговоры с жильцами д.100? С нами никто не разговаривал. Мы все против этой застройки. И бизнес центр здесь никому не нужен, ни пройти , ни проехать. Суд еще не закончился, а решение приняли. Те кто одобрил проект с головой вообще дружат?
21:23:13 14-03-2025
Надо же было додуматься и изуродовать, тихий, зеленый двор. Градостроители и архитекторы, совсем обезумели? Все жильцы рядом живущие против, что других мест нет. Спортзалов и бизнес центров море и полупустые, какого ляда впихиваете это безобразие?