Девятиэтажный офисный центр со спортивным "ядром" разрешили строить на Горе

Эскизы объекта повторно презентовали на градсовете

14 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Проект офисного центра на Змеиногорском тракте, 100 / Фото: мастерская "Классика"

Административное здание со спорткомплексом и подземным паркингом построят на Змеиногорском тракте, 100. На небольшом участке планируют разместить девятиэтажный объект и "купол" со спортивным залом. Эскизы центра презентовали повторно на градсовете 13 марта. Эксперты похвалили архитектуру здания, однако вновь подняли вопрос о правомерном использовании соседних земель.

Устранить ошибки

Офисный центр, по проекту, состоит из двух блоков. Первый – многоэтажный объем, в котором разместятся административные и торговые помещения. Второй – спортивная "пристройка", где архитекторы расположили универсальный спортивный зал (можно использовать для тенниса), площадки для игр в волейбол, баскетбол, гимнастики. Возможно, в будущем здесь откроют детскую спортшколу.

Проект офисного центра на Змеиногорском тракте, 100 / Фото: мастерская "Классика"

Обновленный проект презентовал архитектор, руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг. Он отметил, что на прошлом заседании (впервые центр представили в августе 2024 года) у комиссии были вопросы по инсоляции здания (степени освещенности) и транспортной доступности объекта: добраться до участка строительства можно было только по территории соседнего дома.

"Мы пересмотрели транспортную схему земельного участка. Заключен договор аренды территории, расположенной с северной стороны, на период строительства этого сооружения и первичной эксплуатации", – отметил Александр Деринг.

Также комиссия просила увеличить парковочные места на территории офисного центра. Архитекторы выполнили эту рекомендацию.

"Общее количество парковочных мест в границах участка выросло до 75: 25 – на наземной парковке, 50 – в подземном паркинге", – отметил Александр Деринг.

Украшение квартала

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников вновь поднял "земельный" вопрос. Он обратил внимание, что подъезд к зданию ведется по территории пятиэтажного многоквартирного дома. Александр Деринг отметил: на площадку предусмотрен и второй въезд, который никак не коснется жильцов многоквартирника. Однако застройщик (компания "Мой дом") сейчас ведет переговоры с жильцами дома об использовании проезда по их участку.

"Объект выглядит очень красиво, современно и, честно говоря, хотелось бы, чтобы наш город такой объект украсил, в частности, застройку Змеиногорского тракта. Что касается земельных вопросов, то, по-моему, заказчик работает сейчас над оформлением права ограниченного пользования для этого проезда", – сказал архитектор Сергей Боженко.

С его мнением согласился исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин. Он отметил современную архитектуру здания, которое гармонично вписывается в градостроительную концепцию квартала. Член градсовета Евгений Носенко предложил инвестору сделать на участке небольшой сквер с малыми архитектурными формами и фонтаном.

В итоге проект офисного центра утвердили, но застройщику рекомендовали завершить оформление земли.