Со спортзалом и фитнес-центром. Элитный офисник хотят построить на Горе в Барнауле

Проект рассмотрели 1 августа

02 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Проект офисного центра в Барнауле на Змеиногорском тракте

Элитное девятиэтажное административное здание с большим спортивным залом для игры в волейбол и баскетбол, а также фитнес-центром планируют построить в нагорной части Барнаула по адресу Змеиногорский тракт, 100а. Объект планируют "впихнуть" на небольшой участок вдоль красных линий. Рядом – уже существующий жилой комплекс, а также строящийся пентхаус. Эскизы представили 1 августа на заседании градсовета Барнаула. Несмотря на красивую архитектуру, эксперты сомневаются в том, что в проекте учтены все важные нюансы. А они есть.

Каким будет офисный центр?

Заказчиком выступает ООО "СЗ "Бизнес-Центр на Горе". За разработку отвечала творческая мастерская Александра Деринга "Классика". Здание планируют разместить на участке площадью 3755 квадратных метров. Общая площадь офисника – 1805 квадратных метров. Он "съест" около половины участка. По задумке авторов, здание будет состоять из двух блоков. На первом этаже планируется разместить большой спортивный зал, где можно будет заниматься игровыми видами спорта. На втором – фитнес-центр. Какой именно – пока неизвестно. Второй блок отдадут полностью под деловые и офисные помещения. Площадь кабинетов не самая большая: от 18 до 50 квадратных метров.

По словам представителя компании ООО "СЗ "Бизнес-Центр на Горе", они проанализировали окружающую застройку и поняли, что в нагорной части Барнаула не хватает спортивных объектов. Поэтому инвестор принял решение его возвести, а заодно – и офисные помещения.

Что касается парковки, то на участке разместят 22 автомобиля. Подразумевается и строительство подземной парковки на 71 машино-место.

Что касается проезда, то добраться до здания можно будет со стороны внутреннего квартала. По словам представителей мастерской "Классика", сейчас идет обсуждение с жителями соседних домов, чтобы они дали разрешение на проезд автомобилей. Тем более что дом расположен всего в 10 метрах от будущего объекта.

Что сказали о проекте архитекторы?

В целом эксперты похвалили архитектуру, но у них возникли некоторые вопросы, связанные с градостроением. В частности, свою позицию аргументировал барнаульский общественник Евгений Носенко. По его мнению, на участке не хватает парковочных мест (по проекту, кстати, есть места даже для мотоциклов).

"Красивое здание, тут вопросов нет. Современное, яркое. Но не там вы его планируете построить. 14 кабинетов на этаже. Все кабинеты небольшие, это будет обычный офисник. До соседнего дома всего 10 метров, до будущего пентхауса – 12 метров. Жители пока не знают, что вы планируете строить на участке, а когда узнают, то будут против. Здание не для этого места", – пояснил Евгений Носенко.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников также усомнился в том, что инвестор заручится поддержкой жителей соседних домов, они вряд ли будут рады, что по их участку будут регулярно ездить автомобили.

В итоге проект отправили на доработку.