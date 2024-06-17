Галопом по полям. Барнаульский застройщик начал осваивать квартал у ТЦ Metro
Торги, на которых разыграли площадку, прошли менее трех месяцев назад
17 июня 2024, 07:30, ИА Амител
В квартале 2012, который в марте 2024 года продали на торгах, скоро развернут строительство первых домов. Компания СЗ "Сибирской уют" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), выкупившая площадку за колоссальные 428,6 млн рублей, представила на градсовете проекты первых домов. Это будут панельные 16-этажные здания без "отличительной" архитектуры.
Новый акцент
Квартал 2012 расположен на окраине Барнаула (за ТЦ Metro) и ограничен Павловским трактом, улицей Власихинской, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским. Площадка – более 8 га. Для этого квартала был разработан проект планировки, который архитекторы "Алтайгражданпроекта" взяли за основу.
Согласно документу, в микрорайоне должны построить девять многоэтажек. Эскизы первых двух зданий представили на градсовете 13 июня. Оба дома 16-этажные, один расположен в центре квартала, рядом с поликлиникой, школой, общественно-деловой зоной. Эта многоэтажка спроектирована двухподъездной, рассчитанной на 190 квартир и 470 жителей. Под двором заложен паркинг на 100 машино-мест.
Проекты домов в квартале 2012 / Фото: "Барнаулгражданпроект"
Второй – меньше, он одноподъездный, в нем проектом предусмотрено 95 квартир. 90 машино-мест для жителей дома расположены в пределах участка.
Фасады многоквартирников будут навесными с фактурой под камень белого, графитового цветов, а также оттенка "слоновая кость".
"Архитектурная выразительность здания создается благодаря разнообразному сочетанию материалов. Жилой дом выполнен как акцент существующей застройки", – сообщила докладчик Анастасия Жаркова.
Строительство с нуля
Обсуждали проект недолго, замечаний и вопросов было мало. Руководитель мастерской "Призма" Наталья Кан поинтересовалась, как застройщик сделает проезд к новым домам, которые появятся в центре квартала. Пока это поле, где растут многолетние деревья и кустарники, и вряд ли девелопер сразу приступит к возведению дороги.
"Мы предполагаем, что будет выстроена очередность строительства, новую дорожную сеть отстроят от Павловского тракта", – ответила Анастасия Жаркова.
Наталья Кан также обратила внимание, что архитекторы предусмотрели пожарный проезд в 4,2 метра. И хотя этот норматив применим к домам при квартальной застройке, однако она рекомендовала сделать его больше.
"Ширина 4,2 м, которую применяют в новых микрорайонах, очень неудобная. Две машины не разъедутся. Нужно делать норму, чтобы машины могли разъехаться", – рекомендовала она.
Член градсовета Евгений Носенко поинтересовался, построят ли в квартале систему ливневой канализации. Представитель застройщика ответил утвердительно:
"Получены техусловия на пересечении ул. Взлетной и проезда Северного Власихинского, его включат в рабочую документацию. Ливневка будет разведена по всему кварталу".
Теплотрасса вдоль ул. Власихинской / Фото: "Барнаулгражданпроект"
Главного архитектора "Алтайгражданпроекта" Евгения Башкирова интересовала судьба теплотрассы, тянущейся вдоль ул. Власихинской. Анастасия Жаркова сообщила: застройщик ведет переговоры с ресурсовиками, чтобы "утопить" сети под землю или сделать специальные проезды. Этот вопрос решится при доработке всего комплекса, отметила докладчик, на проекты двух домов этот вопрос не влияет.
Других вопросов и предложений по проекту у членов градсовета не возникло, поэтому его утвердили.
Факт
Скорость, с которой "Союз" приступает к работе в квартале (от торгов до градсовета прошло менее трех месяцев), объяснима кабальными условиями аукциона. Ежегодно компания должна платить 428 млн рублей до полной сдачи площадки (речь идет не только о домах, но и о социальных объектах). Таким образом, если девелопер будет возводить микрорайон два года – заплатит 857,2 млн рублей, три – уже 1,28 млрд рублей.
08:01:52 17-06-2024
объяснима кабальными условиями аукциона."
Так трамваи клепай,там не будет кабальных условий.
08:32:19 17-06-2024
Кому там жить? Молодежь уезжает из города
08:51:20 17-06-2024
На картинках Ауди, Мерседесы, Ренж Роверы... Типичные жители этих благостных новых кварталОв.
09:24:46 17-06-2024
Что там будет с транспортной доступностью? С электротранспортом? Остановка трамвая будет рядом? Не придётся топать до "двойки", "семёрки" и "десятки" на Попова?
11:31:22 17-06-2024
Чистые пруды (09:24:46 17-06-2024) Что там будет с транспортной доступностью? С электротранспор... понаехавшие жители новостройных Илиток не ездиют на транваях.
09:59:26 17-06-2024
Вообще, если не ошибаюсь, этот квартал проектирует не "Алтайгражданпроект", а "Барнаулгражданпроект"
14:27:40 17-06-2024
Еще куча народа добавится в пробки на Павлике и ближних улицах, и так все колом стоит по утрам. Сносите халупы в центре, задолбали вы всех на Павловский запихивать.
18:03:46 17-06-2024
Гость (14:27:40 17-06-2024) Еще куча народа добавится в пробки на Павлике и ближних улиц... На кой вы нам нужны в Центре? Живите у себя, на выселках!
19:36:19 17-06-2024
Гость (14:27:40 17-06-2024) Еще куча народа добавится в пробки на Павлике и ближних улиц... Ща, переселяем центровых на выселки, сносим центр, строим барнео-сити, затем переселяем выселковских в центр, сносим выселки, строим нормальные выселки - затем равномерным слоем распределяем всех по Барнаулу и удивляемся, какая чушь получилась
18:57:30 17-06-2024
делайте без ПВ , цены приемлемые а не завышенные, тут нет таких зарплат чтобы по 50 к ипотеку платить
23:01:17 17-06-2024
Город не желает сперва дорогу подьезднуюсделать вместо плит временных к дому на красной линии , Павловский тракт 307к1 ? Мало того , что дорогу не может 3 года проложить заместо плит , так ещё и гадюшник из поломанных клёнов не даёт убрать. Зато уже собрались , дальше обсуждают , как красоту наводить. Тьфу
21:03:41 20-06-2024
Кому это нужно? 6 квартир на этаже . 95 квартир в подъезде. Дискомфорт. Дорого
12:54:36 02-07-2024
"Сбер со 2 июля повышает ставки по ипотечным программам на 1,3 п.п. При покупке квартиры в новостройке или вторичного жилья они составят от 19,5%. До этого ВТБ с 1 июля повысил ставки по рыночным ипотечных программам на 1,3 п.п., минимальная теперь составит 19,2% годовых."
Я что-то не понимаяю, для кото эти стройки? Карй миллионеров?