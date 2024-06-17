Галопом по полям. Барнаульский застройщик начал осваивать квартал у ТЦ Metro

Торги, на которых разыграли площадку, прошли менее трех месяцев назад

17 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Проекты домов в квартале 2012 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

В квартале 2012, который в марте 2024 года продали на торгах, скоро развернут строительство первых домов. Компания СЗ "Сибирской уют" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), выкупившая площадку за колоссальные 428,6 млн рублей, представила на градсовете проекты первых домов. Это будут панельные 16-этажные здания без "отличительной" архитектуры.

Новый акцент

Квартал 2012 расположен на окраине Барнаула (за ТЦ Metro) и ограничен Павловским трактом, улицей Власихинской, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским. Площадка – более 8 га. Для этого квартала был разработан проект планировки, который архитекторы "Алтайгражданпроекта" взяли за основу.

Согласно документу, в микрорайоне должны построить девять многоэтажек. Эскизы первых двух зданий представили на градсовете 13 июня. Оба дома 16-этажные, один расположен в центре квартала, рядом с поликлиникой, школой, общественно-деловой зоной. Эта многоэтажка спроектирована двухподъездной, рассчитанной на 190 квартир и 470 жителей. Под двором заложен паркинг на 100 машино-мест.

Проекты домов в квартале 2012 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Второй – меньше, он одноподъездный, в нем проектом предусмотрено 95 квартир. 90 машино-мест для жителей дома расположены в пределах участка.

Фасады многоквартирников будут навесными с фактурой под камень белого, графитового цветов, а также оттенка "слоновая кость".

"Архитектурная выразительность здания создается благодаря разнообразному сочетанию материалов. Жилой дом выполнен как акцент существующей застройки", – сообщила докладчик Анастасия Жаркова.

Строительство с нуля

Обсуждали проект недолго, замечаний и вопросов было мало. Руководитель мастерской "Призма" Наталья Кан поинтересовалась, как застройщик сделает проезд к новым домам, которые появятся в центре квартала. Пока это поле, где растут многолетние деревья и кустарники, и вряд ли девелопер сразу приступит к возведению дороги.

"Мы предполагаем, что будет выстроена очередность строительства, новую дорожную сеть отстроят от Павловского тракта", – ответила Анастасия Жаркова.

Наталья Кан также обратила внимание, что архитекторы предусмотрели пожарный проезд в 4,2 метра. И хотя этот норматив применим к домам при квартальной застройке, однако она рекомендовала сделать его больше.

"Ширина 4,2 м, которую применяют в новых микрорайонах, очень неудобная. Две машины не разъедутся. Нужно делать норму, чтобы машины могли разъехаться", – рекомендовала она.

Член градсовета Евгений Носенко поинтересовался, построят ли в квартале систему ливневой канализации. Представитель застройщика ответил утвердительно:

"Получены техусловия на пересечении ул. Взлетной и проезда Северного Власихинского, его включат в рабочую документацию. Ливневка будет разведена по всему кварталу".

Теплотрасса вдоль ул. Власихинской / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Главного архитектора "Алтайгражданпроекта" Евгения Башкирова интересовала судьба теплотрассы, тянущейся вдоль ул. Власихинской. Анастасия Жаркова сообщила: застройщик ведет переговоры с ресурсовиками, чтобы "утопить" сети под землю или сделать специальные проезды. Этот вопрос решится при доработке всего комплекса, отметила докладчик, на проекты двух домов этот вопрос не влияет.

Других вопросов и предложений по проекту у членов градсовета не возникло, поэтому его утвердили.

Факт

Скорость, с которой "Союз" приступает к работе в квартале (от торгов до градсовета прошло менее трех месяцев), объяснима кабальными условиями аукциона. Ежегодно компания должна платить 428 млн рублей до полной сдачи площадки (речь идет не только о домах, но и о социальных объектах). Таким образом, если девелопер будет возводить микрорайон два года – заплатит 857,2 млн рублей, три – уже 1,28 млрд рублей.