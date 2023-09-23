Девятилетний мальчик серьезно пострадал в ДТП в Алтайском крае

Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Алтайском крае, сообщает "Инцидент Барнаул".

По данным сообщества, авария случилась у села Мамонтово днем 22 сентября.

"Водитель "Нивы", выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Nissan Wingroad, в котором ехала семья из четырех человек", – говорится в сообщении.