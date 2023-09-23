Девятилетний мальчик серьезно пострадал в ДТП в Алтайском крае
Ребенок получил перелом грудной клетки и позвоночника
23 сентября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Девятилетний мальчик пострадал в результате ДТП в Алтайском крае, сообщает "Инцидент Барнаул".
По данным сообщества, авария случилась у села Мамонтово днем 22 сентября.
"Водитель "Нивы", выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Nissan Wingroad, в котором ехала семья из четырех человек", – говорится в сообщении.
Очевидец рассказал, что в результате произошедшего девятилетний мальчик получил перелом грудной клетки и позвоночника.
Ранее в Заринске произошло ДТП, в котором погиб 18-летний парень.
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