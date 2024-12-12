В Бийске двое детей попали в больницу после катания с горки

Один из них ударился головой

12 декабря 2024, 11:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В лесопарковой зоне квартала АБ Бийска двое детей получили травмы после катания с горки на тюбингах. Об этом сообщает станция скорой медицинской помощи Бийска.

Мальчики семи и восьми лет столкнулись с деревом при катании с ледяной горки. Один из них ударился головой. Детей доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По словам врачей, все обошлось без серьезных последствий.

За последний месяц это третье происшествие в лесопарковой зоне АБ. Во всех трех случаях дети катались с горки на тюбингах.