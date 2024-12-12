В Бийске двое детей попали в больницу после катания с горки
Один из них ударился головой
12 декабря 2024, 11:50, ИА Амител
В лесопарковой зоне квартала АБ Бийска двое детей получили травмы после катания с горки на тюбингах. Об этом сообщает станция скорой медицинской помощи Бийска.
Мальчики семи и восьми лет столкнулись с деревом при катании с ледяной горки. Один из них ударился головой. Детей доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По словам врачей, все обошлось без серьезных последствий.
За последний месяц это третье происшествие в лесопарковой зоне АБ. Во всех трех случаях дети катались с горки на тюбингах.
"Впереди выходные, и кто-то отправится в лес с детьми покататься на горках. Уважаемые родители! Чтобы ваш семейный отдых не превратился в трагедию, а запомнился только приятными моментами, пожалуйста, соблюдайте правила безопасности", – предупредили медики.
11:52:37 12-12-2024
Ну хоть без предложений запретить горки обошлось
12:02:08 12-12-2024
Гость (11:52:37 12-12-2024) Ну хоть без предложений запретить горки обошлось... А их уже давно запретили. Лучше бы с тюбингами разобрались. Вот их точно запретить надо.
12:02:00 12-12-2024
Надо тюбинги запретить как вредные, в детстве на картонках катались и все целые.