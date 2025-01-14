Девятилетний российский шахматист установил мировой рекорд

Роман Шогджиев стал самым юным в мире шахматистом, выполнившим первую норму международного мастера

14 января 2025, 17:43, ИА Амител

Роман Шогджиев / Фото: ruchess.ru

Девятилетний Роман Шогджиев стал самым юным шахматистом, выполнившим первую норму международного мастера. Об этом сообщает портал Chess.com.

Шогджиев добился этого достижения в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней на турнире RadnickiChess IM, проходившем в Белграде. Он побил предыдущий рекорд аргентинца Фаустино Оро, установленный в 2023 году, почти на месяц раньше.

Звание международного мастера является ступенью перед гроссмейстером – высшим шахматным титулом.

Роман также стал третьим шахматистом в истории, преодолевшим отметку 2300 пунктов рейтинга Эло до достижения десятилетнего возраста. В настоящий момент его рейтинг составляет 2349 пунктов. Для сравнения: лидер мирового рейтинга, норвежец Магнус Карлсен, имеет 2831 пункт.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высоко оценил достижения юного спортсмена.

"Поздравляю Романа, его тренеров и родителей. Его выдающееся достижение подчеркивает уровень российской шахматной школы. Верю, что у Романа большое будущее", – сказал он в интервью ТАСС.

Шогджиев уже является действующим чемпионом мира по классическим шахматам и блицу среди игроков не старше десяти лет, а также обладателем серебряной медали по рапиду.